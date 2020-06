YPF niega que tenga en sus planes suspender a sus empleados

La petrolera YPF desmintió hoy que tenga previsto un plan de suspensiones de sus trabajadores ante el actual panorama que presenta la compañía por el impacto de la caída de demanda y de los precios del crudo internacional por la pandemia, situación por la que deberá encarar ajustes operativos y de costos.



“YPF desmiente que tenga en sus planes licenciar a sus empleados, como afirman ciertas notas publicadas en el día de la fecha”, indicó esta mañana la compañía a través de un comunicado en referencia artículos periodísticos que citaban declaraciones de su presidente Guillermo Nielsen.

Desmentimos tener en nuestros planes licenciar a empleados. No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido.

Más información: https://t.co/fUjcvO766u pic.twitter.com/7zZ4Hr3fhv — ypfoficial (@YPFoficial) June 1, 2020

Los dichos de Nielsen respecto a la cantidad de personal con la que cuenta la compañía se dieron en el marco de la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, hace poco más de 10 días, en una presentación que se realizó por videconferencia.



Allí, Nielsen presentó "un panorama de la situación de la compañía y utilizó un indicador que toma como referencia la cantidad de personas por cada barril de petróleo que requiere la compañía, lo que fue interpretado como una decisión de reducción de personal", explicaron a Télam fuentes de la compañía.



Tras esta situación, YPF hoy aseguró que “no existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”.



Las mismas fuentes dijeron que "la descripción que realizó Nielsen no implica una decisión de suspensiones o despidos, sino que se decidió encarar un proceso de ajuste de costos operativos" cuyos detalles aún no están definidos.



La petrolera recordó que ya alcanzó con la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (Fsupeh) y con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph) el pago de 60% del salario de sus trabajadores “mientras no prestan servicios efectivos”.



“YPF llegó a un acuerdo con Fsupeh para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación”, subrayó la petrolera.