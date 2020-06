Rechazo gremial al pago de aguinaldos en cuotas

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) rechazó hoy "el desdoblamiento en cuotas del pago del medio aguinaldo de junio" y advirtió que es "un pésimo precedente para la actividad privada", donde ya advirtieron las dificultades que tendrán las empresas para abonar este extra a los trabajadores asalariados.

En un documento firmado por su titular Ricardo Peidro (visitador médico) y los adjuntos Hugo Godoy (estatales) y Claudia Baigorria (universitarios), la CTAA explicó que la decisión del gobierno nacional que afecta al 37 por ciento de los empleados del ámbito público nacional, podría extenderse a provincias y municipios y "es un pésimo precedente para el sector privado".

"No son los trabajadores quienes deben cargar con el costo de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus que azota al país y el mundo. La CTAA apoya por ello las iniciativas legislativas como la suspensión y auditoría de la deuda externa, la expropiación de Vicentin y el impuesto a las grandes fortunas", puntualizó el documento sindical.

Para la central, deben pagar la crisis quienes "se enriquecieron de forma grosera con cuatro años de políticas neoliberales y se beneficiaron con la especulación financiera y la acumulación", en alusión al gobierno anterior de Mauricio Macri, y sostuvo que la determinación "es contraria al reconocimiento que merecen los trabajadores, que demostraron esfuerzo y compromiso en una de las etapas más difíciles en décadas".

El decreto, ya publicado en el Boletín Oficial, determinó que los trabajadores del sector público nacional que cobran un sueldo bruto superior a 80.000 pesos, perciba la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) en dos cuotas en los meses de julio y agosto. La medida implica que el monto bruto de la primera cuota del aguinaldo no podrá superar los 40 mil pesos, mientras que el resto será desdoblado en dos cuotas que no podrán ser inferiores a los 1.000 pesos. Algunos trabajadores con ingresos levemente superiores a esos 80 mil pesos podrán percibir el aguinaldo en dos o tres cuotas y no en cinco, como regirá el mecanismo para los salarios más elevados de la administración pública.

"La CTAA rechaza la medida y que los trabajadores sean la variable de ajuste", concluyeron los sindicalistas en el documento de prensa.