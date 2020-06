Petrolera que opera en Mendoza, a punto de caer en default

La petrolera argentina Roch no pagó un vencimiento con fecha de ayer de sus obligaciones negociables (ON) por US$ 5,22 millones y ahora tiene 15 días para evitar que se concrete la caída en cesación de pago de la empresa, que afectaría a acreedores privados y a los bancos Ciudad, Macro, Itaú y Tierra del Fuego, informó Télam. El monto original de las ON deben sumarse otros US$ 503.302 correspondientes a los intereses. La emisión de las ON fue realizada por Roch a mediados de diciembre de 2018, con un plazo de 18 meses, hasta el 18 de junio de 2020, y un interés del 9,65% anual.

Roch es una petrolera independiente que opera en Argentina y desde hace 30 años realiza tareas de exploración en Mendoza, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En octubre de 2019 descubrió en Mendoza el pozo AB.x-1001 en el área Agua Botada correspondiente a la formación Vaca Muerta.

?? Roch frenó producción en el yacimiento más productivo del país



uD83DuDEE2? La petrolera paralizó la producción de sus dos pozos petroleros ante la imposibilidad de canalizar las ventas de crudo en la Cuenca Austral



La deuda de la petrolera incluye otros US$ 2,92 millones que se deben pagar el 15 de julio y el 15 de octubre próximos, correspondientes al cupón y la primera cuota de la amortización de sus bonos Clase 5 de US$ 8 millones, colocados hasta el 15 de abril de 2021, a una tasa del 14% anual. Por otra parte se suma que debe afrontar cerca de US$ 800.000 por mes correspondientes al capital y los intereses de otra ON de US$ 5 millones, que vencieron el 13 de junio pasado, pero que a partir de un acuerdo con los acreedores, logró postergar los pagos de noviembre, diciembre y enero últimos hasta el 13 de setiembre de este año.

Las complicaciones de Roch se iniciaron en septiembre del año pasado, cuando tuvo que reducir la producción de su yacimiento San Martín en la provincia de Tierra del Fuego, de 1.000 a 775 barriles de petróleo, a lo que se le sumó la emergencia sanitaria por el coronavirus, que frenó sus ventas a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en Chile, y la caída del precio internacional del crudo.