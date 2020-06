Vicentin: bolsas de comercio y cámaras rechazan la expropiación

View this post on Instagram

ud83cudf99 Posiciu00f3n de las Bolsas sobre la intervenciu00f3n de Vicentin. . Atendiendo a la situaciu00f3n presentada por la intervenciu00f3n, mediante un DNU del PEN a la firma Vicentu00edn SAIC, expresan la importancia de respetar la divisiu00f3n de poderes en la Repu00fablica Argentina, conforme lo establecido por la Constituciu00f3n Nacional, y se encuentran a la espera de mayores precisiones sobre los tu00e9rminos y alcances del anunciado proyecto de ley de expropiaciu00f3n, que seru00eda enviado al Congreso de la Naciu00f3n. . En lu00ednea con esa convicciu00f3n, abogan por la utilizaciu00f3n de las herramientas juru00eddicas para encontrar una salida a la situaciu00f3n de default de la empresa, manteniendo incu00f3lume el Estado de Derecho yu00a0 respetando los usos y costumbres del mercado de granos. . En momentos de tanta incertidumbre resulta importante remarcar que la cadena agroindustrial argentina se ha caracterizado desde siempre por su gran eficiencia y capacidad para producir alimentos de calidad y a gran escala. Su base estu00e1 compuesta por decenas de miles de productores agropecuarios, considerados a nivel global entre los mu00e1s eficientes del mundo, quienes realizan sus tareas con aplicaciu00f3n de tecnologu00eda de punta. . Mu00e1s arriba en la cadena, nuestro pau00eds cuenta con el polo de crushing de soja mu00e1s grande del mundo, fu00e1bricas y terminales portuarias que permiten producir y embarcar gran parte de la producciu00f3n que nuestro pau00eds exporta. En el entramado medio, existen un sinnu00famero de empresas dedicadas a la producciu00f3n y al comercio de maquinaria, vehu00edculos de carga, transporte y a la intermediaciu00f3n en el comercio de granos, diseminadas por todo el pau00eds. Debe destacarse entonces el funcionamiento siempre vigoroso y expansivo del sector agroindustrial, sobre todo en las u00faltimas du00e9cadas, que se ha consolidado como el mu00e1s competitivo a nivel internacional y el que mu00e1s divisas ha generado para nuestro pau00eds. . En este sentido, estamos convencidos de que se deben procurar mecanismos para consolidar la confianza y la previsibilidad para la economu00eda en general y para ese sector en particular, vital para el desarrollo de nuestro pau00eds, de modo que pueda alcanzar su mu00e1ximo potencial en beneficio de todos los argentinos.