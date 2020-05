Argentina no pagará vencimientos este viernes y entrará en un "default blando"

El plazo para cancelar tres bonos equivalente a US$ 503 millones expira mañana y si el país no los salda, como sucedería, los tenedores de estos títulos no acudirían a la justicia para reclamar el pago ya que entienden que existen negociaciones de buena fe para el pago de la deuda.