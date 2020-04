Por primera vez en 19 meses, bajó el superávit comercial

El intercambio comercial de marzo arrojó un superávit de US$ 1.145 millones, un 3% por debajo de los US$ 1.181 millones de igual mes del año pasado, en un contexto de menores ventas y compras al exterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El empeoramiento en el saldo comercial registrado en marzo, el primero que verifica desde agosto de 2018, se dio en el contexto de la irrupción de la pandemia de coronavirus y su impacto en el comercio global.

En marzo, las exportaciones sumaron US$ 4.320 millones, con una caída interanual del 15,9 %; mientras las importaciones alcanzaron los US$ 3.175 millones, con un retroceso del 19,7 %. Según precisó el Indec, los precios de las exportaciones cayeron 1,7 %, mientras que las cantidades lo hicieron en 14,4 %. Por tanto, las importaciones bajaron en marzo el 3,2 % interanual y las cantidades se desplomaron un 17 %.

Los principales socios comerciales de Argentina (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

De esta manera, el primer trimestre del año cerró con un superávit de US$ 3.297 millones, un 64% más que los US$ 2.003 millones de enero-marzo del año pasado, debido principalmente, al menor nivel de compras al exterior. En ese período, las exportaciones sumaron US$ 13.200 millones, con una caída interanual del 6,8%, pero las importaciones retrocedieron 18,6% para alcanzar los US$ 9.903 millones.