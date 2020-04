Fuerte queja de productores contra Bodegas de Argentina por el precio del vino

Productores nucleados en distintas asociaciones presentaron una fuerte queja contra Bodegas de Argentina por el pedido de mantener congelados los precios de los vinos comunes y liberar los varietales. Además, las entidades cuestionan la representatividad de Bodegas de Argentina.

La polémica aviva la crisis interna que vive la "institucionalidad" del vino. "Vemos con preocupación que una cámara gremial como Bodegas de Argentina ante la difícil situación que atraviesa nuestro país se arrogue la representación de toda la industria elevando al gobierno nacional la propuesta de liberar del congelamiento de precios a vinos embotellados varietales y mantener sin actualizar los vinos de mesa", dijeron desde las entidades. "En tal sentido queremos expresar nuestro enfático rechazo a este pedido que busca dividir a la industria vitivinícola de acuerdo a la clase social de quienes lo consumen (expresiones utilizadas como “la clase media y media baja”), estigmatizando el consumo y aprovechando la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país para generar, en forma de oportunismo nunca visto en nuestra actividad, la pretensión de salvar a unos en perjuicio de otros", agregaron.

Según las entidades, la visión se basa en datos errados con intencionalidad manifiesta a la hora de expresar que los vinos de consumo corriente son el 45 % del consumo nacional. "Dato incorrecto fácilmente de constatar ya que este tipo de vinos representan el 75 % del volumen total", aseguran. "Este tipo de actitudes no es nueva, las constantes operaciones de prensa, en particular los medios nacionales, anunciando volúmenes de cosecha similares a las de la cosecha 2019; sumando a la campaña para desacreditar las cifras de despacho del INV aduciendo números a la baja con el objetivo especulativo de seguir generando sobre stock a fin de tender a disminuir y pisar el precio de uvas y vinos", denuncian los productores.

Para ellos se pueden liberar todos los precios. "Nuestra postura cree y tiene fundamentos para pedir el descongelamiento del vino en el mercado interno de tal manera de dar la posibilidad de llevar adelante los nuevos precios del vino en el mercado de traslado de manera progresiva con el fin de mejorar los ingresos de nuestros productores sin generar un impacto directo al bolsillo del consumidor".

Para ellos, hay una intencionalidad detrás. "Todo esto expresa una obvia intención de impedir que el precio que se paga al productor suba a niveles acordes a la disminución de la cosecha y por el contrario pretende continuar agravando la difícil situación que vienen atravesando en los últimos años", aseguran. En ese sentido, aseguran que de seguir en ese camino de no "reactivar" el precio, se profundizará el abandono de viñedos, desaparición de productores y familias en las zonas rurales junto con la pérdida de puestos de trabajo donde nuestra actividad emplea a más de 350.000 personas de forma directa e indirectamente.

"Entendemos que estas acciones son proclives a concentrar la actividad en pocos actores ignorando la riqueza que tenemos como es la diversidad y representatividad de toda la cadena vitivinícola. Tratar de mejorar la rentabilidad, obteniéndola de la renta del pequeño productor no parece ser la manera de tener un proyecto común", culminaron los produc.

La nota la firman:

ASOCIACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN

UNIÓN VITIVINICOLA ARGENTINA

ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA

CAMARA DE EMPRESARIOS DE RIVADAVIA

CONSORCIO DE PRODUCTORES Y BODEGAS DE CATAMARCA

PRODUCTORES VITICOLAS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE SAN RAFAEL

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA DE GRAL ALVEAR

CAMARA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE TUPUNGATO

SOCIEDAD RURAL DE VALLE DE UCO DE MENDOZA