Ash Mateu: "Hay que pensar qué puedo hacer por mí y por el otro"

Por Paola Arcaná

En esta ocasión, en MendozAprende abordamos una emisión especial para charlar sobre el impacto de la crisis en la industria de la moda. Para ello invitamos a una referente muy conectada con la industria, Ash Mateu. Ella es CEO de Inside Studios, productora de moda y asesora de imagen. Actualmente, entre otros exitosos emprendimientos, está realizando producción internacional de Marie Clare Argentina.

Empezamos nuestro vivo por el Instagram de MDZ, como es habitual, compartiendo la experiencia personal de nuestra invitada en estos tiempos de cuarentena. Ash definió su experiencia como un sube y baja que no termina nunca, en el que cada día vive esta situación de encierro desde una emoción diferente. Estos días de tanto planteo y replanteo la llevaron a preguntarse ¿Qué es Inside? ¿Cuál es el corazón de su escuela de moda? Advirtió lo importante en este tiempo de hacer algo juntos para empoderarnos, acompañarnos y conectarnos, porque dice el mundo no se frenó en su totalidad, en todos sus recursos, sino que hay cosas que siguen funcionando. Destacó que la moda no es ninguna banalidad, por el contrario es una industria con una cadena productiva enorme.

-¿Cuáles han sido los principales puntos de impacto de la crisis en la industria de la moda?

-Se frenó todo. Los más golpeados siempre van a ser los trabajos menos remunerados, pero le afecta a Jazmín Chebar, a María Cher, a los shoppings, a los talleres, a las familias que viven de toda esa cadena productiva, no hay un sector más golpeado que otro. A veces hay un error común, que así como se asocia lo lindo con lo bueno, asocia al famoso con el dinero, y eso no es una realidad, las actrices no tiene trabajo, entonces no es ingrato decir que es toda la cadena productiva la que necesita apoyo.

-Y desde el aspecto creativo de la industria de la moda ¿cómo repercutido la crisis?

-Justamente yo participo en la última fase de la cadena productiva, es decir, una vez que está confeccionada la prenda, en comunicarla, hago que esa prenda tenga su diferencial, generamos la identidad y el valor de la marca. Esa etapa está totalmente frenada, maquilladores, peluquero, manicura, fotógrafos, editores, asesoras de imagen; todos son parte también de la industria. Todos estamos con la necesidad de reinventarnos, si se frenó lo que estábamos haciendo de la manera tradicional en que lo hacinamos ¿qué pasa si nos animamos a hacer algo diferente por estos meses? La pandemia es algo que va a continuar. Yo creo que lo que va a cambiar es el mundo, es la razón por la que una empresa se concibe, que hasta hoy era generar mayor rentabilidad, pero ¿qué va a pasar ahora? Deseo en el alma que las empresas empiecen a preguntarse cuál es el fin de su organización.

-Si mirás al consumidor, que también está en un proceso de cambio, ¿Cómo se debería reinventar la industria de la moda?

-¿Qué pasa si comenzamos a revender nuestra ropa que no usamos, o alquilar esos vestidos de fiesta que no vamos a volver a usar, si encontramos la forma de fomentar pequeños pasos de microeconomía? Mi propuesta para reinventarnos en casa es pensar qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer por el otro. Siempre digo que para pensar las ideas hay que pensar cuál es la necesidad, el vínculo que va a llevar esa idea, y después cómo la vamos a monetizar o vender. Empecemos a pensar en estructuras horizontales; en esta tendencia que viene de más experimentar y menos poseer, pensemos modelos de negocios que haga que las cosas las podamos usar más veces o más personas, como el alquiler de ropa. Tenemos que empezar a deconstruir.

-¡Qué importante esto que decís de considerar el entorno para poder redefinirnos, hacernos más consientes del otro!

-Y también hacer cosas pequeñas y alcanzables. No vamos a hacernos millonarios ahora; sobre todo en la industria de la moda que debe dejar de mirar tanto para afuera y empecemos a ver la economía local, las transacciones locales, están cerradas las fronteras del mundo ,cada provincia en si misma, es momento de mirarnos para adentro y pensar qué podemos hacer, no importa lo que la gente opine, no importa cómo nos miren, si es raro o poco cool; si parece que está yendo mal, porque si nos está yendo mal a la mayoría. Es un momento de dar un volantazo, de conectar de otra manera. Algunas marcas que generan gift card para que compres en otro momento, casi como que todo lo que se nos ocurre es válido hoy. También démosle ideas a nuestros amigos que quizás no se les ocurre.

-Evidentemente sos una persona muy creativa y creo que la creatividad es tan necesaria para poder transitar un momento caótico y clave para reinventarnos ¿Qué es la creatividad para vos?

-Es una solución a una necesidad o circunstancia. Yo tengo muy innato esto de convencer, convocar, siempre innovar, como una faceta muy ligada la marketing en mi personalidad; y el marketing entiende a todos los cambios y necesidades como un problema que hay que solucionar, en lo que siento mucha empatía con eso, es que me importa mucho los usuarios, los clientes, qué piensa la audiencia, me conecto con qué quiere, siente y piensa la gente y entonces mis ideas las desarrollo en relación o como respuesta a esa necesidad. Para crear, diseñar o fundar algo tiene que haber una necesidad y nuestro producto tiene que ser una solución a esa necesidad y ahí están las ideas, en ese punto medio entre lo que tenemos ganas de hacer y lo que necesita la gente. Por esto es que creo que todo va a cambiar, porque las necesidades de la gente van a cambiar, la manera de consumir va a cambiar.

-Tiene que ver esto que decís con estar un paso adelante, para ver la necesidad quizás antes que la vea el propio consumidor, lo que habla también del estado interno de mayor conexión que tiene que tener uno para ser un observador inteligente de tu entorno.

-Tal cual y si esto lo llevamos a las tendencias, nosotros que en la moda miramos tanto el futuro y lo que se viene la verdad es que en Argentina tenemos la oportunidad de que mucho de lo que pasa en la industria en otros lugares del mundo más desarrollados es como el diario del lunes para nosotros, entonces es importante ver qué pasa en otros lados, informarte. También es necesario decir que la moda es una industria que desarrolla un producto de cero, entonces para crear e innovar también necesitamos formarnos comercialmente, sino qué director creativo aunque tenga las mejores ideas del mundo va a poder seguir teniendo una marca si su marca no vende. Es banalizar la moda hablar solo de colores o zapatos, más allá que me encantan los colores y me encanta cuando veo un producto y me emociona, sentís que te entra al corazón y si se conecta con el arte y es genial, genera emociones de verdad. Sin embargo para tener una empresa debes ser rentable, por eso soy critica de las universidades de moda que no te preparan desde este aspecto.

-A veces se tiene un prejuicio como que lo artístico no va de la mano con lo comercial.

-Si, como que el artista es bueno y el empresario es malo, y para mi es un concepto erróneo desde lo cultural. El que quiere tener una empresa puede pensar un buen modelo para tenerla. No es que el creativo no tiene que ser comercial y si lo sos, entonces sos un vendido; todos los artistas necesitan marcas que los sponsoreen. Se trata de monetizar tu talento. Hacer negocios no es algo malo, si queremos fomentar la economía hoy más que nunca animémonos a hacer negocios.

-Puede haber el prejuicio de que en el mundo de los negocios prima el dinero o el éxito y monetizar tu talento es entrar en una vorágine que te saca de ese lugar sensible necesario para un creativo, pero estamos hablando de cambios de paradigmas que pueden lograr que otros modelos de negocios nos permitan amigar ambas cosas: la creatividad y el beneficio económico.

-Cuando escracharon que Burberry quemaba la ropa que sobraba para no venderla con demasiados descuentos, yo creo que vamos a entrar en un mundo o una forma de pensar donde esas cosas van a ser inadmisibles, va a ser una locura del pasado. Ojala así sea. Si se cae una fabrica en Bangladés y se murieron cientos de personas, me pregunto si vale la pena seguir comprando remeras a cinco dólares en H&M o si vale más la pena apoyar al que está al lado; por qué no fomentar la industria en el lugar donde estamos. Tenemos que entender que uno como consumidor puede sponsorear proyectos que le gusten, si una amiga alquila ropa por ejemplo consumir ahí, comprarle a un diseñador independiente. No digo que está mal comprar en grandes marcas, lo que quiero decir es que seamos consientes de que cuando compramos tenemos el poder de apoyar ese producto.

Esa es la manera de fomentar la micro encomia y apoyarnos, desde este punto de vista es una virtud que se cerraran las fronteras. Es una oportunidad para empezar a cuidarnos más y conectarnos con el que tenemos al lado.

-Mientras te escucho pienso ¿Cómo se conjuga apoyar un diseñador independiente con las tendencias de moda, sumado a que la ropa tiene que ver con el status? ¿Hay ojos que puedan valorar hoy el diseño independiente? ¿Crees que hoy la tendencia en la moda va en esa dirección?

-Creo que el mundo está dando indicios muy claros que íbamos para eso, con esto se va terminar de definir y depende de nosotros, del valor que le demos a lo artesanal, a la individualidad, a sentirnos diferentes distintos, romper con esos patrones de belleza detrás de la que corremos todos, estoy convencida que el mundo va a cambiar, porque nosotros vamos a cambiar desde casa cada uno. Pará qué vamos a querer seguir tendencias que generan ropa desechable, que solo usamos una o dos veces porque ya no tiene mas sentido, démosle valor a lo que nos hace sentir bien, usemos un montón de veces ese vestido que nos encanta. Se trata de encontrar esa conexión desde el placer y el disfrute no desde la pertenencia, desde posicionamiento; me pasó de comprar “esa cartera” que significa “status” y si sentí adrenalina cuando la compre y después un vacío increíble en el alma. Olvidémonos de la ostentación, seamos mas humanos mas colaborativos, todos tenemos que convivir en este mundo, ojalá cambiemos y no tengamos la necesidad de ir a comprar cosas que pareciesen nos hacen mejor y realmente no lo hacen.

Para cerrar lo que quiero transmitir es que hoy es un momento para hacerse muchas preguntas, no hay que revolucionar ni inventar nada, hay que hacer la plancha pero aprovechar el tiempo para cuestionarnos cosas que nosotros pensamos que son de una manera, porque ahora los parámetros y el contexto cambió, entonces quizás podemos cambiar ideas, mandatos culturales y permitirnos ir por otro lado.