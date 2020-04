La economía es lo que más preocupa a los argentinos en la cuarentena

Argentina se encamina a cumplir un mes de cuarentena obligatoria, y la preocupación por la economía sigue acrecentándose en la población. Una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana que muestra además los hábitos de los argentinos en medio de esta medida inédita en la historia del país.

Los números en general distan de ser preocupantes: el 70% de los consultados aseguró encontrarse a gusto en su casa, mientras que el 30% indicó que el encierro se le estaba haciendo "muy complicado". La cuarentena fue decretada por el presidente Alberto Fernández, y comenzó a regir desde las 0 del viernes 20 de marzo.

En la encuesta también se consultó sobre las preocupaciones de los argentinos en medio del aislamiento obligatorio, y más de la mitad -el 55,6%- demostró tener temor a que la cuarentena le traiga perjuicios económicos, como que no le paguen el sueldo, no poder pagar los servicios, perder el empleo, no sostener su comercio, no pagar el alquiler y contraer deudas. El 34%, en tanto, mostró temor de que el esfuerzo de quedarse en casa no valga la pena. Finalmente, el 10% aseguró no estar preocupado por el futuro de la economía tras la pandemia.

Sobre los hábitos durante el encierro, un cuarto de los consultados aseguró que mira mucha televisión, mientras que el 19,6% le dedica mucho tiempo a la limpieza y el orden, el 12,2% a mirar redes sociales, el 11,8% cocina y el 7,4% asegura que lee. Sobre la actividad física, la encuesta demostró que la mayoría de los argentinos son sedentarios, ya que el 42% no realiza actividades físicas, mientras que el resto se dedica a caminar, hacer rutinas, utilizar bicicleta fija y bailar.

La alimentación fue otra de las cuestiones sobre la que respondieron los encuestados. Más de la mitad aseguraron que comen igual que antes de comenzado el encierro, mientras que el 35% indicó que come mucho o bastante más que antes, y el 12% señaló que come menos que antes de comenzada la cuarentena obligatoria.

El relevamiento dejó plasmada también la explosión de las aplicaciones de videollamadas, ya que el 76% de los consultados aseguraron que utilizan esta modalidad para hablar con sus familiares. El 37% aseguró que lo que más extraña de la vida normal eran los encuentros familiares, mientras que el 18,8% expresó que era pasar el tiempo al aire libre, el 16,3% ir al trabajo y el 16,2% juntarse con amigos.

La encuesta se realizó sobre mil casos de CABA y Buenos aires.