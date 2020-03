Burgueño: "¿El gobierno hará todo lo posible para evitar el default?"

A causa del coronavirus, el Gobierno plantea que el ministro Guzmán no viaje a Estados Unidos para presentar la oferta de deuda para los bonistas y lo haga desde Buenos Aires mediante una videoconferencia. En "Uno nunca sabe", Carlos Burgueño analiza este escenario, las preguntas que pueden surgir de los bonistas y la gran incertidumbre acerca de un posible escenario de default.

La pregunta de los bonistas y el default. “¿Cuál es el sendero fiscal de Argentina para que en el futuro pueda pagar?, le podrían preguntar los bonistas a Guzmán. Pero la gran pregunta de todo esto es la siguiente: ¿el gobierno hará todo lo posible para evitar el default? A la ala política del kirchnerismo no le preocupa el default y le echará la culpa a Macri y al coronavirus. Todavía no sabemos si el lunes negro fue un golpe de suerte o de mala suerte. No conocemos la oferta. Apostar a que la economía mundial de hoy va a ser la economía del futuro sería un tremendo error de Alberto Fernández porque de esta el mundo va a salir”.

El regreso. “Ya hay fondos buitres ofreciéndoles a los fondos comprarles su cartera apostando a que Argentina no llegue al 75% (de adhesión)”.

Argentina dejó de ser prioridad. “A Buenos Aires vino gente importante de los fondos y de los bancos a la presentación de la oferta y en el medio estalló la crisis (el lunes negro en las bolsas), entonces muchos se volvieron, lo que quiere decir que la importancia está en otro lado”.

