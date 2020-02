Retenciones: "No hay marcha atrás y los Grobocopatel se llevan el 33%"

Retenciones, no hay marcha atrás; los jueces que ganan desde 270 mil pesos y la teoría de Néstor que aplica Alberto de buscar un enemigo "que presente muchos costados para indignar a la gente" y el por qué este año los aumentos serían por semestre. Todo esto, según el análisis de Carlos Burgueño en "Uno nunca sabe":

Jueces y salarios. Néstor eligió enemigos para reforzar su poder. ¿Alberto no estará haciendo esto con los jueces?. Realmente hay muchos costados para indignar a la gente. El promedio de un juez es 270 mil pesos, en la mano y no pagan Ganancias, además tienen un mes y medio de vacaciones. La justicia federal es muy mala en Argentina, no es una aliada al desarrollo en Argentina. Para encontrar corruptos es casi nula.

El Fondo puso el eje en el sistema previsional. “En Argentina gastás 10 y recaudás seis. Todas las cajas de jubilados se la han tocado. La semana que viene llega una misión auditora: necesita datos para llevar al board (directorio ejecutivo) del FMI para que decida qué va a hacer con Argentina. Técnicamente no hay negociaciones con Argentina: eso arrancará la próxima semana”.

Retenciones. "No hay marcha atrás. Lo que se posterga es el anuncio y también el sistema de compensación (que demora casi un año en pagarle a los productores). La Mesa de Enlace expuso sobre los pequeños y medianos productores, que están trabajando casi al límite y que con retenciones no se sostienen. Para estudiar estas cosas. Pero las retenciones para los Grobocopatel (grandes productores, sobre todo) llegan al 33%".

Según @OJF_Asociados sigue mal la actividad. En enero cayó 2,9%, siguiendo la tendencia del último trimestre del año. La novedad es que también bajó la agricultura (-0,6%). — carlos burgueño (@cburgueno) February 27, 2020

Aumentos de salarios, por semestre. “Probablemente este año los salarios le empaten a la inflación. La idea es que en ningún caso -salvo que se desborde la inflación- sea por cláusula gatillo. No hace bien partir salarialmente por semestre. Una cosa es si están con la deuda arreglada y otra cosa es si estás en default. Si estás en default no tenés crédito, no tenés financiamiento. Tras arreglar con el Fondo habrá un panorama más claro”