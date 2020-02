Burgueño: “El Banco Central va a imponer límites a las tarjetas de crédito”

¿Cómo concluye la misión del Fondo Monetario Internacional en Argentina? ¿Cómo avanza la negociación de la deuda con los bonistas privados? ¿Cómo hoy está parada la Argentina en el mundo financiero? y finalmente, ¿qué va a pasar con las altas tassas de interés que cobran las tarjetas de crédito? En "Uno nunca sabe", Carlos Burgueño responde y analiza cada una de estas tres preguntas en Uno nunca sabe (MDZ Radio).

La misión del FMI. "Termina hoy y se van mañana. Las negociaciones irían mejor de lo que se esperaba. La gente del FMI que está en Buenos Aires le informará a Kristalina Georgieva cómo ahora está parada la Argentina, también cómo va a crecer; hubo reunión de enviados del FMI con Arroyo, ministro de Desarrollo Social; también hubo reuniones en el Banco Central, en la AFIP e inclusiver lo vieron a Marco Lavagna en el INDEC. El informe se lo darán a Georgievaen Riad y allí arrancaría la negociación, El Gobierno va bien encaminado".

Deuda con bonistas. "La negociación con los privados viene complicada. Aún no conocemos la oferta. Se está manejando con un fuerte hermetismo".

Tarjetas de crédito. “El Banco Central va a imponer límites a las tarjetas de crédito”. No se justifican las tasas del 200%. Hay bancos públicos que están cobrando tasas de menos del 100%. También hay bancos de primera línea que está cobrando 233% de interés. Ahora 12: es verdad que parte de los costos lo sostienen los bancos, pero eso no te justifica una tasa del 200%. Y se abusan porque es algo que estaba liberado".

Argentina en el mundo financiero. “No podés estar en el mundo sin el FMI y con default. El mundo financiero no se detiene más de cinco minutos por semana para estudiar la Argentina porque no es un país serio, que tras pedirle 44 mil millones de dólares al Fondo un año después se encuentre practicamente en default. Si no tenés acuerdo con el FMI sos poco serio".