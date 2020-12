Los números del mercado laboral que deja el 2020

Como todo nuevo año, el 2020 era esperado con expectativas, sueños e ilusiones. Sin embargo, muy rápidamente en Asia, Europa y luego en la región y en Argentina todo cambió. El Coronavirus llegó para cambiarlo todo, así se produjo un gran número de pérdidas humanas, inconvenientes en los sistemas de salud del mundo, cayeron las economías, los niveles de empleo, los problemas en las industrias y comercios de todo tipo de actividad. En ese marco, Adecco Argentina recopiló algunos números interesantes y otros de color de sus distintos relevamientos realizados durante un año tan especial que seguramente nadie podrá olvidar.

2020 año bisiesto

Seguramente con todo lo que pasó y continúa pasando muy pocos lo recuerden pero este 2020 es bisiesto. En ese sentido, allá por el mes de febrero, un 90% de los argentinos aseguró que no es supersticioso y que el 2020 sea bisiesto no le generaba nada especial. ¿Seguiremos pensando lo mismo? Al momento de consultarles sobre si le prestan atención al horóscopo laboral, más de un 26% aseguró que lo lee y que suele coincidir con lo que le ocurre a nivel laboral. En menor medida, un 20% remarcó que lo lee pero que por lo general no suele coincidir con su vida laboral. En tanto que un 54% se manifestó reticente al horóscopo y destacó que no lo lee ni le presta atención.

Home Office

Si a principios de año alguien te decía que ibas a estar trabajando durante más de 9 meses en tu casa, con los chicos, la familia, la escuela online, haciendo la comida, asistiendo a reuniones por diversas plataformas, entre otras cosas, seguramente lo hubieses considerado un chiste. Pero pasó, ¿no? Si bien el home office incluye a 3 millones de trabajadores aproximadamente, fue una de las grandes tendencias laborales del año. En ese sentido, para el 56% de los argentinos trabajar en modalidad home office fue totalmente nuevo, 6 de cada 10 afirmaron que trabajan más relajados desde su casa y el 42% le dedica más horas al trabajo que antes.

Al consultarles si se cambian de vestimenta para trabajar desde casa, el 68% sí lo hace, se saca el pijama o la ropa de dormir, pero se pone algo cómodo (ojotas, short, la famosa joggineta, calzas, etc.). El 18% admitió que se queda en pijama o ropa de dormir todo el día y, sorpresivamente, el 14% se cambia como si fuera a trabajar a la oficina.

A 5 de cada 10 argentinos les gustaría volver a hacer home office cuando todo vuelva a la normalidad. Además, para casi el 80% de los encuestados, habrá un antes y un después en cuanto a la realización del teletrabajo.

Según los trabajadores argentinos, estas son las cosas que debería proveer el empleador para poder hacer home office correctamente: computadora (70%), internet (56%), silla ergonométrica (33%), el pago de la factura de luz (19%).

La productividad laboral en medio del caos

La cuarentena llegó a los hogares argentinos y cambió todo, los horarios y rutinas se revolucionaron, las tareas del hogar se multiplicaron y los roles dentro de la casa tuvieron que reinventarse. Casi la mitad de los trabajadores argentinos considera que trabajar con los chicos en la casa es complicado y afecta la productividad laboral. Por su parte, la mujer sigue a cargo de la limpieza del hogar, mientras que la cocina y las actividades escolares de los chicos se reparten más equitativamente. Creen que habrá un boom de divorcios y también de nacimientos con motivo de la cuarentena y que las empresas deberían tener mayor flexibilidad con aquellos trabajadores que tienen que cuidar de niños, adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedad.

Transporte público y el viaje al trabajo

Al consultarles si creen que tienen más chances de contagiarse cuando termine la cuarentena y vuelvan a ir a trabajar, el 58% respondió que sí. El 29% cree que no y el 13% prefirió no contestar.

Para muchos, el colectivo (42%) es el transporte público más inseguro a la hora de pensar en un contagio, luego el subte (37%), el tren (15%), el taxi (1%) y ninguno de las anteriores para el 5%.

Casi la mitad de los encuestados admitió que dejaría de viajar en transporte público por el coronavirus para ir caminando o en bicicleta a su lugar de trabajo. El 31% no puede pensar en esa opción ya que, por más que quisiera, la distancia de su domicilio al trabajo no se lo permitiría. El 10% ya decidió que viajará en auto y el 12% viajará de la forma habitual.

¿Cuáles fueron las profesiones y los trabajos más requeridos este año?

Médicos

Enfermeros

Repartidores de entrega a domicilio

Cajeros

Operarios de producción

Picking (preparación de pedidos) y Packing (embalado de pedidos)

Personal de limpieza

Repositores

Merchandisers

Atención al público

Personal de atención telefónica

Perfiles de tecnología (IT).

Las tendencias laborales que ya pueden vislumbrarse post Coronavirus

Teletrabajo

Nuevas habilidades de liderazgo

Necesidad de un nuevo contrato social

Digitalización más rápida

Incremento del número de contratos temporales y de media jornada

¿Qué es lo que más les preocupa a los argentinos?

Entre los temas que más preocupación generan están: la salud (32%) y en casi igual medida la economía del país (30%), y por supuesto que el tema laboral no se queda atrás (21%).

¿Qué fue lo que más extrañaron durante el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)?

Compartir tiempo con familia y amigos (39%), para otros poder estar haciendo lo que quieran sin ningún tipo de restricción (30%), un 17% extrañaba ir a hacer ejercicio al gimnasio, al parque o a la plaza, y otro 14% salir al teatro, al cine o a un bar con amigos.

¿Cómo cierran las empresas un año atípico?

Para cerrar el año, la mayoría de las empresas prefirió agasajar a sus empleados con regalos en vez de hacer una fiesta de fin de año virtual. El 65% optó por una caja navideña, el 20% por una gift card, el 10% por un envío gastronómico y solo el 5% regaló experiencias. Aun así, la mayoría (74%) coincide con que esta decisión influye en la motivación del personal.

En cuanto a si la pandemia impactó en los números de la empresa, un 53% aseguró que su facturación se vio afectada debido a esta situación. No obstante, un 39% destacó que no fue así. El 8% restante decidió no responder.

En ese marco, un 39% destacó que, pese a todo, cierra el 2020 de manera estable, a la vez que un 46% aseguró que lo hace dominado por la incertidumbre y un 15% con problemas económicos y reducción de personal.

Vacaciones

Más de la mitad de los argentinos consultados (53%) remarcó que no quiere tomarse vacaciones si es para quedarse en su casa. La mayoría de los argentinos piensa quedarse dentro del país durante sus vacaciones; solo el 13% está considerando viajar al exterior. Al consultarles de qué depende la decisión de tomarse vacaciones, una gran parte está esperando que habiliten el turismo (46%), otro gran porcentaje destacó que depende de un factor económico (43%) y el 10% de poder arreglarlas en el trabajo. Este año, el calendario escolar no tiene protagonismo, sólo el 1% cree que es un factor para tener en cuenta.

Perspectivas laborales 2021

Anticipándonos al 2021, solo 3 de cada 10 compañías contratarán personal. Además, y a diferencia de años anteriores, los perfiles IT tomaron protagonismo por sobre los ingenieros y serán los más difíciles de encontrar y los mejor cotizados.