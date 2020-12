Ingresos pasivos: qué son y cómo invertir por primera vez

Obtener ingresos pasivos sin realizar un trabajo adicional, se puede. El experto asesor financiero Jeff Rose compartió a través de una entrevista a Entrepeneur diferentes estrategias sobre cómo se pueden obtener ingresos pasivos de manera constante y mensual.

¿Qué son los ingresos pasivos?

En primer lugar, es importante saber que los ingresos pasivos se enfocan en cómo ganar dinero sin dedicar tiempo y esfuerzo. Por ello, los ingresos pasivos les permiten a los trabajadores tener ingresos extras, sin necesidad de trabajar.

Básicamente, son una manera diferente de decir: “gano dinero sin trabajar” pero, hay algo importante que se debe destacar antes de que se confunda el concepto y es que no se debe esperar a que el dinero caiga del cielo.

Un ingreso pasivo se logra luego de un esfuerzo inicial, como la inversión en una propiedad que deja la clásica renta mensual. Los inversores deberán decidir entre concentrar sus esfuerzos para obtener ganancias a largo plazo, o invertir en pequeñas acciones que den rendimientos instantáneos pero puedan agotarse.

Diferencia entre un ingreso normal y un ingreso pasivo

El orador motivacional y emprendedor Steve Pavlina deja clara la diferencia que existe entre un ingreso normal y un ingreso pasivo:

“La diferencia entre un ingreso activo y uno pasivo, es que el primero se puede traducir como: “Intercambiar tu tiempo por dinero”. Si no das tu tiempo, no tienes dinero. Te enfermas, entonces no ganas. Si vas de vacaciones, no hay dinero… Sencillamente con un ingreso normal, o activo, dependes de tus actividades para generar liquidez”.

En cambio: “Un ingreso pasivo lo estructuras una vez, y en adelante lo recibes cada cierto periodo de tiempo. No importa si estás durmiendo, si estás trabajando, si estás en la bañera… O si sencillamente estás dedicándole un buen tiempo de calidad a tu esposa en un restaurante fino. El dinero, seguirá llegando igual, incluso por años, sin que tengas que preocuparte de monitorearlo”.

Estrategias para conseguir ingresos pasivos

Jeff Rose es un asesor financiero que brindó las estrategias más prácticas para que se puedan obtener ingresos pasivos: