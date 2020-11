Cecilia Todesca: "Tiene que haber un aumento de las tarifas"

Cecilia Todesca reconoce algunos errores, pero se mostró optimista en emprender un camino de recuperación. Igualmente indicó que se vienen aumento en las tarifas.

Sobre las tarifas, explicó: "Hay que ir buscando es un equilibrio entre lo que es razonable subsidiar. Tiene que haber un aumento, una recomposición de las tarifas. Acá hay que estudiar un camino en el cual las tarifas no queden retrasadas".

Al hablar sobre el déficit fiscal, dijo: "El problema no es que tengamos menos déficit el año que viene, porque en realidad se incrementarán nuestros ingresos. Nosotros esperamos que la economía se recupere, vamos a tener una recuperación de los ingresos fiscales, entonces el déficit será menor, lo cual no quiere decir que el gasto sea menor, el gasto público crece en términos reales casi 8 puntos si no contamos el paquete covid".

Y agregó: "Presentamos un presupuesto que tiene una baja muy importante en el déficit. Pensamos gastar menos porque no tenemos cómo financiarnos, y porque creemos que el año que viene no vamos a necesitar un paquete Covid".

"La fórmula está en discusión en el Congreso, hay una comisión bicameral que desde hace varios meses está tratando el tema, han invitado a todos los especialistas, me parece que hay bastante consenso, pero no soy yo quien tiene que anunciar eso, es un tema muy importante para la Argentina". indicó sobre la fórmula de actualización jubilatoria.

Fuente: La Nación