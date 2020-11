El dólar blue sigue bajando y ya se vende a $164

El dólar blue continúa a la baja este martes y retrocede cuatro pesos para ubicarse en $164 para la venta y $158 para la compra en las principales cuevas porteñas. De esta manera, el tipo de cambio informal baja 31 pesos desde el récord de $195 que alcanzó hace 11 días.

Este lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Tesoro dejará de financiarse con emisión del Banco Central al menos en lo que queda del año con el objetivo de reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización informal.

Los dólares financieros no acompañan la tendencia bajista del blue y suben levemente este martes. El contado con liqui, que permite sacar dólares del país, sube 1,9% y se ubica en $148,17.

El dólar Bolsa o MEP, que permite adquirir divisas comprando y vendiendo bonos en el mercado local, sube 1,4% y se ubica en $141,23.

En el primer día hábil del mes, el Banco Central logró comprar US$ 88 millones a pesar de que se renovaba el cupo de US$ 200 mensuales que pueden comprar los ahorristas que no fueron alcanzados por las restricciones cambiarias que endurecieron el cepo.

Si bien la brecha entre el dólar blue y el mayorista se fue achicando, aún está por arriba del 100%. El dólar oficial que operan empresas y bancos cotiza a $ 78,91, 22 centavos por encima que el cierre del lunes, lo que da una brecha de 113%. Contra el minorista, que está en $ 84,51, la brecha es de 95%. Guzmán pretende llevarla a 50/60%.

uD83DuDCB8 Dólar Blue recortando $164 (-2,38%) lleva 16% de baja desde el récord en $195 pic.twitter.com/JVfDwmA0Sf — Pip Stoch (@pipstoch) November 3, 2020

El dólar ahorro o turista, que se calcula sumando el 30% del impuesto PAIS y el 35% de anticipo de Ganancias y Bienes Personales, se vende a $ 139,44 en promedio.

El riesgo país este lunes cae 1,6% y se ubica en 1.440 puntos básicos y el Merval sube 2,5%, de la mano de acciones como Galicia o Telecom.