¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una moneda virtual o "criptomoneda" que opera gracias a la tecnología Blockchain. Desarrollada en el año 2008, desde entonces no sólo ha crecido a pasos agigantados sino que también ha suscitado una serie de debates en torno a la validez de este tipo de monedas y al soporte del dinero en sí.

Una de las claves para que las Bitcoins se posicionen en tanto criptomonedas o monedas virtuales radica en que la gente los valide como tal. Dicho de otra manera, éstas no tendrían la relevancia que presentan en la actualidad si a lo largo de los últimos años no hubiesen ganado legitimidad por parte de los usuarios.

En un contexto en el que cada vez son más las actividades que se desarrollan a través de la modalidad virtual, el surgimiento y la consolidación de Bitcoin pone en evidencia la necesidad de pensar qué pasará con el dinero y su valor en los próximos años.

Bitcoins: usos y posibilidades

Una de las características principales que posee cada una de las monedas es el valor que aportan en tanto elementos de intercambio. En otras palabras, se trata de la aplicación que se puede hacer de ellas en su puesta en práctica.

En el caso de las Bitcoins, se pueden utilizar para numerosas cosas, algunas de ellas de índole cotidiana, como bien puede ser el pago de abonos y servicios.

Por más que resulte una obviedad, para esto es necesario disponer de Bitcoins en una cuenta o billetera virtual. Las mismas se pueden comprar en distintos tipos de agencias de cambio, siempre de forma online.



Los pasos a seguir consisten en abrir una cuenta en alguna de estas agencias, realizar el depósito de una determinada cantidad de dinero y luego proceder a cambiarlo por la divisa en cuestión.



Una vez obtenido el equivalente en Bitcoins del dinero depositado, se puede proceder a gastarlo en la compra de distintos productos o servicios, o bien se los puede utilizar como recurso de inversión.

¿Conviene invertir en Bitcoins?

Al momento de pensar en realizar una inversión en este tipo de moneda digital, hay una serie de aspectos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, lo más apropiado consiste en tener un conocimiento profundo acerca de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas.



No se trata de ser un especialista en la materia, pero sí de comprender cuál es la esencia de este tipo de actividad económica, de qué forma funciona y cuáles son los entramados que se ponen en juego con su presencia en el mercado virtual.



Todo dependerá del perfil de inversor y de sus objetivos. Las criptomonedas se encuentran en auge, siendo reconocidas como monedas oficiales en países como China y Estados Unidos.



No obstante, si se pone el foco sobre el acto de invertir en sí, el mismo se reviste con cierto grado de incertidumbre sea cual fuese la plataforma o el soporte de la moneda con la que se lleve a cabo la acción.



En definitiva, se trata de una actividad ligada a lo especulativo, en la que lo que se busca es obtener ganancias. Aunque no hay nada seguro que garantice las mismas, en los últimos 10 años se han registrado grandes subas en su valor.