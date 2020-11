Lujo y confort: éstos son los 3 Mercedes-Benz más deseados

Mercedes-Benz cuenta con algunos de los vehículos más buscados en Argentina. Éstos abarcan desde automóviles pequeños de uso cotidiano hasta grandes camiones de carga, pasando por clásicos y nuevos lanzamientos.



Mercedes-Benz GLA 2021: lo último de la automotriz alemana



Se trata de uno de los últimos lanzamientos de la compañía famosa por su estrella de tres puntas. Es también una de las novedades en el mercado argentino.



El nuevo Mercedes-Benz GLA 2021 se inscribe dentro de la categoría de los vehículos SUVs. Los de la familia GLA son de los automóviles más compactos que ofrece esta empresa, lo que hace que su uso sea ideal para el entorno urbano y cotidiano.



Por lo demás, presenta muchas de las características que ya son marca registrada en Mercedes-Benz. Al lujo y al confort se agregan otros servicios que incluso hacen a la seguridad, como puede ser el sistema de asistencia al conductor.



En Argentina, este modelo se puede encontrar en dos variantes: el GLA 200 Progressive y el GLA 250 AMG-Line 4Matic. Mientras que el primero cuesta unos USD 55.200, el segundo presenta un valor de USD 79.500.

Mercedes-Benz GLC 300: otro de los modelos más buscados

El GLC 300 es otro de los modelos SUV que ha visto la luz en los últimos tiempos. A diferencia del anterior, éste presenta una mayor potencia. Con más de 250 caballos de fuerza, este vehículo puede alcanzar una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora.



La distinción también queda en evidencia a simple vista. Se trata de un automóvil más espacioso, con mayores posibilidades en su interior y un nivel de terminaciones que sorprende incluso a los fanáticos de la marca.



Su valor es de USD 96.500 y, al igual que los otros modelos de la empresa, se puede conseguir en cualquiera de los concesionarios oficiales.



Mercedes-Benz: mucho más que autos



Si se habla de cuáles son los Mercedes-Benz más buscados en Argentina, lo que surge es una variable que indica que esta marca es mucho más que automóviles.



Desde hace décadas, Mercedes-Benz también es conocido por sus camiones, los cuales se caracterizan por ofrecer excelentes condiciones mecánicas y un óptimo nivel de practicidad.



Uno de los más buscados por los argentinos es el Mercedes-Benz 1114, no sólo en el catálogo de la marca, sino a nivel general, en materia de camiones.



Una de las principales características de este camión es que se trata de un producto completamente local. En otras palabras, no fue desarrollado por la empresa alemana en sí, sino que su elaboración estuvo a cargo de la filial argentina.



Producido entre 1970 y 1988, aún hay cientos de estos camiones circulando por las calles, la mayoría de ellos en excelente estado.



Hay que mencionar que este camión no es el único vehículo usado que se busca dentro del catálogo de Mercedes-Benz. Esto indica que gran parte de la vigencia que tiene la automotriz alemana se debe al nivel de confianza que ofrecen sus productos.