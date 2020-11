El dólar blue volvió a subir y la brecha se amplía otra vez

El dólar blue volvió a subir este jueves y, luego de varias semanas a la baja, ya son dos días consecutivos de crecimiento. En el día de hoy, la suba fue de 4 pesos, por lo que pasó de $162 a $166. En total, contado el aumento de ayer, ya son 17 pesos de crecimiento, desde el piso de $149 al que llegó el martes.

La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 85,14 en promedio, con una suba de 10 centavos respecto al cierre de ayer. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 110,68 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 140,48.

En el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) retrocede 2,5%, a $ 145,77, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar MEP opera también con un descenso de 2,9%, en $ 141,26 por unidad.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió siete centavos respecto a la víspera, en $ 79,56.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda con una mejora en el volumen negociado, en la que el BCRA fue protagonista de su desarrollo con ventas que lo transformaron en el principal proveedor de divisas en el mercado.



El especialista calculó que el organismo monetario debió desprenderse de alrededor de US$ 80 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 229 millones y se registraron US$ 139 millones en el sector de futuros del MAE.