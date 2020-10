Baja el dólar blue por cuarto día consecutivo, pero suben los financieros

El dólar blue continúa bajando este jueves por cuarto día consecutivo y se ubica en $177 para la venta y $171 para la compra, un peso por debajo del cierre de ayer. De esta manera, el tipo de cambio paralelo registra una baja de 18 pesos en lo que va de la semana luego de cerrar a $195 el viernes de la semana pasada.

Las intervenciones directas del Gobierno para bajar los dólares financieros y las presiones para que no operen el contado con liqui, ha llevado cierta tranquilidad aunque existen muchas dudas sobre cuánto durará. Además, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, emitió bonos en pesos atados al dólar para disminuir la presión cambiaria.

Los dólares financieros cortan la racha bajista y suben levemente, aunque se especula con una posible intervención del Gobierno sobre el final de la rueda para que cierren en baja.

#Dólar....es

Mayorista $78.31 0.00%

Banco Nación $83.50 0.00%

Solidario $137.77 0.00%

BLUE $177.00 -0.56%

MEP(AL30) $145.57 +0.50%

CCL(YPF) $163.10 -1.04%



Base monetaria+pases+leliqs/Reservas

uD83DuDCB21?2?1?,5?9? pic.twitter.com/hZfa64tbmE — Christian Buteler (@cbuteler) October 29, 2020

Pasado el mediodía, el contado con liqui sube 0,5% y se ubica en $153,13, mientras que el dólar MEP sube solo 0,10% y se ubica en $145. Cabe recordar que el Gobierno se comunicó con los principales jugadores del mercado para que se abstengan de operar y pidió a la Comisión de Valores que informen minuto a minuto quién está operando.

Con la baja del blue se redujo bastante la brecha cambiaria. La semana pasada había llegado al 150% y ahora cae a 125%.

El dólar mayorista, donde operan bancos y empresas, cotiza en $78,30 este jueves, mientras que el minorista se mantiene en $83,90. De esta manera, el dólar ahorro, con el 30% del impuesto PAIS y el 35% de anticipo de Ganancias, llega a $138,44.

A pesar de que el Gobierno consiguió frenar momentáneamente la escalada de los dólares alternativos, preocupa que sigue vendiendo divisas en el mercado oficial. El miércoles el Banco Central terminó con un saldo negativo de US$ 50 millones y las reservas brutas perforaron los US$ 40.000 millones por primera vez en casi cuatro años. Cerraron en US$ 39.866 millones, una merma de US$ 274 millones respecto del nivel del martes. En lo que va de octubre, a la autoridad monetaria se le fueron US$1.200 millones.

El riesgo país, que es el indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa que paga Argentina por endeudarse, sube 0,4% y se ubica en 1.482 puntos básicos.