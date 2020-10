Teletrabajo: 7 de cada 10 empresas tuvieron que comprar tecnología en pandemia

Según fuentes del sector, más del 70% de las empresas argentinas tuvieron que comprar equipos y dispositivos tecnológicos para seguir trabajando en el contexto de la pandemia, sobre todo computadoras para que sus trabajadores realizaran sus tareas a distancia.

"Con el tiempo, hemos podido sortear estos obstáculos y entregar a los usuarios tecnología que pudiera adaptarse junto a ellos a la nueva normalidad”, dijo Ali, quien expuso en un evento virtual de la Cámara Argentina de Distribuidores y Mayoristas de Informática (Cadmipya).



Desde la cámara que reúne a los productores de máquinas y equipos nacionales (Camoca) apuntaron que "la venta está concentrada en marcas de importación porque la producción local de notebooks no empezó".



En este contexto se destacó que todavía no se modificaron los aranceles de importación del producto terminado (que está en 0%) y que el empresariado nacional solicitó hace tres meses que sea elevado al 16%.





Juan Martín, responsable de la marca Lenovo en Argentina, señaló que el país "no es ajeno a un fenómeno global donde ya se puede vislumbrar como cada vez más personas buscarán trabajar desde lugares que no necesariamente son oficinas, apoyados en la tecnología".



"Todos los segmentos se vieron afectados, no solo el rubro de la tecnología sino también la salud, la educación y los servicios. Para todos se dio la misma situación de exigencia y la necesidad de la transformación digital inminente. Nuestro objetivo es continuar innovando con dispositivos que ayuden a las personas a que dicha transformación sea posible", indicó Martín.



El director general de Intel para América, Marcelo Bertolami, consideró que "debido a la expansión del trabajo remoto más que nunca vimos el potencial de los datos y sabemos que en un escenario pospandémico. Estos serán importantes en la sociedad".



Patricio Iraolagoitia, de Dell Technologies, comentó que esa firma implementó hace más de una década el programa "Connected Workplace" por el cual sus empleados pueden "elegir el estilo de trabajo que mejor satisfaga sus necesidades en un entorno de trabajo altamente móvil, colaborativo y flexible".