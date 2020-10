Petroleros parados o suspendidos cobrarán entre $50 mil y $100 mil

La petrolera YPF anunció que finalmente hubo acuerdo con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa para generar las condiciones para que toda la industria retome la actividad en Neuquén. El acuerdo comprende la voluntad de reanudar la actividad petrolera en esa provincia, especialmente en Vaca Muerta, publicó Infobae.

Además de reactivar la actividad petrolera, el acuerdo también contempla evitar los despidos.

“Este convenio de sustentabilidad y empleo para Neuquén nos va a permitir a YPF y a la industria relanzar la actividad", afirmó Sergio Affronti, CEO de YPF. Y agregó que "ya tenemos tres equipos de perforación trabajando y en octubre sumamos tres equipos más. La idea es finalizar el año con siete equipos de perforación que nos permita crecer”,

Por su parte Guillermo Pereyra, secretario general de petroleros, dijo que el acuerdo también contempla evitar los despidos. Así lo explica el histórico dirigente gremial:

“El acuerdo busca también evitar los despidos. Los compañeros que están parados o suspendidos van a cobrar una suma no remunerativa que tiene un piso de $50.000 y un techo de $100.000. No hemos tenido paritarias pero tenemos pendiente el cierre del período 2019/2020 que cerró en marzo y fue compensado con una suba salarial del 16,2% que es lo que nos estaban debiendo de forma no remunerativa”.

Mirá la noticia en detalle en Infobae.