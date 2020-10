El nuevo "rulo" para ganar 8,7% en dólares en un solo día

El sistema financiero argentino ofrece un truco para ganar 8,7% en dólares en un solo día. ¿De qué se trata? De un porcentaje que está pagando el mercado por el temor de que haya una confiscación de los dólares en Argentina o de que simplemente no permitan retirarlos por ventanilla, plantea una nota de Miguel Boggiano en ambito.com. Se trata de comprar en Estados Unidos y vender en Argentina el Bono República Argentina Ley Local 2020 (AL30), uno de los nuevos títulos del canje de la deuda bajo legislación local que comenzó a cotizar a principios de septiembre.

El mismo bono cotiza a precios diferentes en Argentina y Estados Unidos. El viernes último, la diferencia de valores del mismo título de deuda era 8,7%:

Bono AL30C - Cotización contra dólar contado o en el exterior: 40,65 dólares.

Bono AL30D - Cotización contra dólar MEP o dólar en el sistema bancario argentino: 44,19 dólares.

Es decir, la cotización del mismo bono en Estados Unidos es 8,7% más baja. ¿Qué permite esto? Ganar la diferencia. ¿Y cómo? Con el siguiente procedimiento:

Tener una cuenta bancaria en Estados Unidos que permita adquirir esos bonos. Comprar el AL30C en EEUU a u$s40,65 y enviarlo a una cuenta bancaria de Argentina. Vender ese bono en Argentina a u$s44,19, lo cual se obtiene una ganancia de 8,7%.

El lado B y el verdadero dato de esta operación

¿Qué tiene que ver en esto con el "temor de que haya una confiscación de los dólares en Argentina" o de que "no permitan retirarlos por ventanilla"?, como plantea la nota de ambito.com. Tiene que ver con otra pregunta clave: ¿por qué el mismo bono, en dólares, cotiza distinto en Estados Unidos que en Argentina? Ahí llega la respuesta: quien hace esta operatoria - que no es pesos contra dólares (Contado con Liquidación), sino que dólar en EEUU vs dólar en Argentina - simplemente lo que hace es enviar dólares desde Estados Unidos a la Argentina y el mercado paga más esos bonos en Argentina por el mayor riesgo que implica tener los dólares estadounidenses en el sistema bancario argentino.

Lo que hace falta aclarar es que quien realiza esta operatoria está ingresando dólares en el sistema bancario argentino, con el riesgo que lamentablemente implica; en este caso, porque debido a las restricciones resultaría muy complejo volver a enviar esos dólares (con la diferencia a favor) a la cuenta bancaria de Estados Unidos de donde se inició la operación. Por eso ese 8,7% de diferencia que implica el "riesgo argentino".

Sin embargo, más allá de lo que significa este rulo financiero, lo más importante de esto es que por la fragilidad del sistema económico argentino, un mismo bono en dólares cotiza distinto en Estados Unidos que en Argentina.

Conocé más en detalle en la nota de ambito.com.