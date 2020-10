En 6 años cayeron 40,5% las exportaciones de autopartes

Las ventas de autopartes al exterior alcanzaron su máximo en 2013 con US$ 2.632 millones, año a partir del cual comenzaron a disminuir llegando en 2019 a sólo US$ 1.567 millones, lo que representó una caída del 40,5% en seis años. Así lo precisó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) en un informe enviado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



En el relevamiento también se remarcó “un deterioro en la cantidad de destinos de las exportaciones de autocomponentes que en 2014 llegaron a 148 países, para caer en 2019 a 130”. Asimismo, destacó “el fuerte déficit estructural que evidencia la balanza comercial de autopartes, el cual en los últimos 10 años promedió los US$ 6.715 millones”.



“Esta performance indeseada es consecuencia de múltiples factores asociados a una falta de competitividad sistémica, tanto por cuestiones micro como macroeconómicas”, indicó AFAC. La entidad destacó también el perjuicio al sector a elevada presión impositiva:



“Dentro de estos determinantes está la altísima presión impositiva en los tres niveles de gobierno sobre las etapas de producción, con varios tributos que generan una acumulación de efecto cascada a lo largo de los eslabones de la cadena de abastecimiento, que terminan generando exportación de dichos impuestos”, informó.