Desde hoy hay más controles cambiarios

Nuevas restricciones al dólar: desde hoy más controles a las importaciones.

¿En qué consisten? Según explica ambito.com, una parte tiene que ver con los pagos de importaciones por mercadería que aún no fue nacionalizada.

¿De qué se trata? Las empresas deberán presentar a los bancos la SIMI autorizada por Aduana/Secretaría de Comercio (como antes se hacía con la DJAI).

¿Qué es la "SIMI”? Es una declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, que si bien hasta el momento esa declaración debía tramitarse siempre, muchas entidades financieras solían no requerirla (porque no era obligatoria) y así las empresas importadores podían “anticiparse” a pedir los dólares.

¿Cómo es a partir de hoy? Cada banco, antes de solicitarle las divisas al BCRA, deberá comprobar que la empresa tenga la autorización correspondiente (es decir, un estado "salida" de esas divisas). Esto le suma poder a la Aduana porque pasa a tener un rol más activo en el mecanismo para llegar a los dólares del Central. Eso por una parte.

Pagos anticipados por importaciones. Y por otro lado, desde el 2 de noviembre, quienes no tengan la autorización de Aduana en alguna de las solicitudes, no podrán realizar nuevos pagos anticipados de importaciones de bienes hasta tanto “regularicen la situación”.

Menos dólares. Pero eso no es todo ya que se agrega algo más: en una de las operaciones disminuye la cantidad de dólares habilitados. ¿De qué se trata? Según explica ambito.com, los compromisos de giros de dólares al exterior por importaciones, servicios, deudas o cualquier otro de de los conceptos permitidos deberán ser informados al Banco Central 48 horas antes, siempre y cuando esas solicitudes impliquen un pago por encima de los u$s 50.000 en la jornada. La novedad es que hasta ayer el monto habilitado para estos casos era de medio millón de dólares (u$s 500.000). Es decir, desde hoy baja en forma contundente el límite a partir del cual se pone en marcha el sistema informativo denominado “anticipo de operaciones cambiarias”. La gran duda es si estos "permisos" se llevarán a cabo a modo informativo o si bien, el BCRA tendrá el poder de decisión para frenar el giro de esos montos al exterior.

Dólares para pagar deudas. El BCRA también anunció que permitirá a las empresas con deudas superiores al millón de dólares usar las divisas de exportaciones para cancelarlas.



Mirá el informe completo de ambito.com para conocer más detalles de esta novedad.