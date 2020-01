El Frente de Todos buscará emitir dictamen del proyecto sobre deuda externa

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará firmar mañana el dictamen de comisiones del proyecto sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que el Frente de Todos aspira a debatir el miércoles en el recinto junto al de modificación del Consenso Fiscal.



El proyecto sobre la deuda externa será debatido desde las 12,30 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que contará con la presencia de funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía, quienes expondrán los alcances de la iniciativa y luego responderán preguntas de los diputados.



Si bien aún no fue confirmado, entre los asistentes estarían la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro; y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú, entre otros.



Una hora antes, en la comisión de Finanzas se firmará el dictamen del proyecto sobre Consenso Fiscal, en un tratamiento que no tendría mayores dificultades ya que el PRO y la UCR avalaron el texto en el Senado.



Ambos proyectos serán puestos a consideración en una sesión especial prevista para el mediodía del miércoles, que se podría extender hasta la madrugada, e, incluso, pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves.



En relación al contenido del proyecto sobre deuda externa, los gobernadores de Juntos por el Cambio buscan que les permitan incorporar las de sus distritos a la "restauración de sostenibilidad que autoriza el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso".



Para apuntalar esa postura, los tres gobernadores radicales y el porteño Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana a las 9.30 con los jefes de bloques de su fuerza en la Cámara baja.



En despachos de la principal bancada opositora circula un documento basado en cuatro ejes, que son los que mañana los gobernadores pedirán incorporar al proyecto de Ley que que redactó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que llegó al Congreso el martes pasado.



Las principales demandas opositoras apuntaban a autorizar a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración que autoriza la ley del Ejecutivo y diferir plazos para las deudas en pesos que las provincias tienen con el Tesoro Nacional y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, entre otros organismos nacionales.



También pidieron que las provincias que cumplen con la ley de Responsabilidad Fiscal sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos y que cuando el Gobierno Nacional salga a colocar Letras o títulos deba incluir los requerimientos de las provincias a los fines de lograr tasas de interés más bajas.



Si bien todo es materia de negociación, ambas partes saben que desde Economía bajaron línea al Congreso respecto de que no se puede mezclar deuda interna con deuda externa, "pero habrá que esperar al martes y ver qué surge tras el plenario de comisiones y la discusión que horas después se dará en el Congreso", dijeron desde el bloque de diputados de Juntos para el Cambio.



La postura que llevarán al recinto se terminará de definir en una reunión del interbloque prevista para mañana a las 19.30, luego del plenario de comisiones.



A ese encuentro interno, los socios de Juntos por el Cambio llegarán con un condicionamiento: la diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, anticipó hoy que su bancada acompañará el proyecto de ley sobre Deuda Pública Externa y rechazará el referido al Consenso Fiscal.



El oficialismo descuenta que tendrá el número de firmas necesarias en las comisiones para alzarse con los dictámenes de mayoría, aunque aspira a reunir consenso con otras fuerzas para darle volumen político a ambas leyes.



En ese sentido, los interbloques de diputados referenciados en gobiernos provinciales como los de Córdoba, Misiones, Río Negro y Neuquén, además de los lavagnistas, expresarían algunas observaciones pero darían quórum y votarían a favor del proyecto.