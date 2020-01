Motomel acusó a Zanella de "vaciamiento empresario" 

La firma de Motomel alertó sobre "un posible vaciamiento empresario" por parte de Zanella al pretender vender sus activos y sus marcas "a un valor muy inferior" al que se ofrece en el expediente judicial. Este forma parte del concurso preventivo que todavía no tiene un juez asignado.



La acusación surgió del apoderado de Motomel, Roberto Pagano, quien rechazó las acusaciones de Zanella de pretender "boicotear, obstaculizar, impedir y/o retrasar la disposición de ciertos activos" de esa marca.

"En lugar de estar enojados deberían valorar una propuesta superadora, a no ser que la venta de la marca sea un vaciamiento empresario, ya que se está aceptando un valor mucho menor de lo que Motomel está ofreciendo por la marca y uno de sus principales activos que es la planta de Caseros", contraatacó Pagano.

A mediados de diciembre pasado la empresa La Emilia, propietaria de Motomel, denunció "irregularidades" en la venta de la firma Zanella al entender que la oferta que realizó ante el juzgado Civil 4 de San Luis, duplica el monto propuesto por el oferente que fue finalmente aceptado por el juez Agustín Ruta.



El magistrado aceptó la oferta de Industria Metalúrgica Sud Americana (IMSA) de US$ 1,9 millones, en tanto que La Emilia ofreció US$ 3,6 millones. Después de esto, Motomel recusó a Ruta, por lo que el expediente permanece en la Sala I de la Cámara Civil de San Luis, que en febrero podría definir la continuidad del caso.



Por su parte, Zanella acusó a Motomel mediante una solicitada de "generar un verdadero escándalo jurídico, mediante planteos de recusaciones, apelaciones e incidentes en un expediente en el que no son parte" y en consecuencia de "afectar gravemente la situación de Zanella, su operación, su imagen y su reputación".



"No nos interesa la quiebra sino sus marcas y la continuidad en San Luis de la operatoria de la planta y sus trabajadores", contestó el apoderado de Motomel al insistir en que "el concurso preventivo es de orden publico, con intereses no sólo del deudor sino todos los acreedores y la comunidad en este caso la de San Luis".



Motomel pretendía fabricar distintos modelos en la planta cuyana, sobre todo aquellos que representan a una de las tres principales empresas a nivel mundial como la japonesa Suzuki. En tanto que Zanella, además de ser la primera en ventas en el mercado local hace pocos años, en 2019 cerró como la cuarta marca en patentamientos.