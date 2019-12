El dinero en efectivo es la principal herramienta de ahorro de los argentinos

El dinero en efectivo -pesos o dólares- es la principal herramienta de ahorro de los argentinos, en detrimento de otras alternativas bancarizadas, según los resultados de una encuesta realizada por la Fundación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora Voices sobre situación financiera personal, control de gastos, ahorros personales y deudas.



El trabajo -realizado sobre una muestra a nivel país de 1.000 personas de más de 16 años- reflejó que casi siete de cada 10 argentinos (66%) considera que en la actualidad su situación financiera personal es “regular o mala” mientras tres de cada 10 dijeron que es “buena o muy buena”.



Del total de la muestra, 45% dijo que no puede ahorrar porque no tiene capacidad para hacerlo; mientras que un porcentaje similar reconoció tener predisposición al ahorro.



Uno de los datos más llamativos de la encuesta fue que casi nueve de cada 10 entrevistados con predisposición al ahorro sostuvo que la herramienta que más lo convence es el efectivo (sea en pesos o en dólares) frente a otras alternativas bancarizadas.



“Si bien un 45% de los argentinos señala que no ahorra porque no puede hacerlo, una cantidad similar afirma que puede ahorrar, e incluso un 19% dice establecerse metas de ahorro y por lo general cumplirlas. Sin embargo, resulta evidente que existe cierta falta de educación financiera, dado que 3 de cada 4 de los que confirman ahorrar (76%) señalan que lo hacen en pesos en efectivo y el 14% en moneda extranjera en efectivo”, señaló Andrés Cuesta, secretario Académico de UADE.



“En el caso de los ahorros en moneda extranjera, se podría considerar que simplemente se preserva el valor de los ahorros frente a las devaluaciones de la moneda local, sin generar tampoco ningún rendimiento. Sólo una proporción muy baja de los ahorristas reconoce realizar inversiones, siendo las más comunes los plazos fijos (7%) y las propiedades (4%). Otros instrumentos de inversión, como los bonos o las acciones (renta fija y variable), apenas son considerados como opción para una minoría muy acotada de la población con capacidad de ahorro (2%)”, agregó Cuesta.



Por su parte, Constanza Cilley, directora Ejecutiva de Voices, dijo que “el estudio sobre finanzas personales refleja la situación crítica que vive el país, ya que solo 3 de cada 10 individuos calificó su situación financiera de manera positiva mientras que la amplia mayoría (7 de cada 10) lo hizo de forma regular o negativa”.



En lo que respecta al control de los gastos de los hogares, el 77% de los encuestados dijo que se llevan a cabo de forma individual, ya sea por su propia cuenta (48%), por parte de otro familiar (16%) o por su pareja (13%).



Por último, respecto al nivel de deudas, el 50% de los encuestados dijo que debe menos de lo que puede permitirse, mientras que 29% sostuvo que debe dinero de acuerdo con lo que puede permitirse y el 18% reconoció que debe por encima de sus posibilidades de pago.