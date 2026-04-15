Detienen a sospechoso por el homicidio del arquitecto en Córdoba

La investigación por el crimen de Víctor Hugo “Vica” Monteros, una arquitecto de 44 años y reconocido integrante de la comunidad LGTBQ + en la ciudad de Córdoba , dio un giro en las últimas horas con la detención del principal sospechoso, un joven de 27 años señalado como presunto autor del homicidio .

El caso es investigado por el fiscal Guillermo González, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 1, quien confirmó que el detenido fue imputado por homicidio calificado, luego de una serie de allanamientos realizados en la capital provincial.

Monteros fue hallado muerto el domingo en su vivienda del barrio Alberdi, luego de que vecinos detectaran humo saliendo de la casa. La escena generó alarma en la zona y derivó en un amplio operativo policial.

El trabajo del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba permitió identificar al presunto agresor tras analizar imágenes de cámaras de seguridad, tomar testimonios en el barrio y examinar comunicaciones digitales.

De acuerdo con fuentes de la investigación, las redes sociales fueron una pieza clave para reconstruir el vínculo entre la víctima y el sospechoso, ya que ambos mantenían contacto previo.

Con esos indicios, el fiscal ordenó allanamientos que finalmente derivaron en la captura del joven señalado como responsable del ataque.

La reconstrucción del crimen de la arquitecto

Según la hipótesis judicial, Monteros se encontraba en su domicilio cuando alguien tocó el timbre de la vivienda. Los investigadores aún intentan determinar si el arquitecto permitió el ingreso del agresor voluntariamente o si fue engañado o forzado.

vica montero arquitecto asesinado

Lo que sí pudo establecerse es que el ataque ocurrió dentro de la casa. Los peritajes preliminares indican que la víctima presentaba golpes y múltiples heridas de arma blanca, lo que sugiere un episodio de extrema violencia. La sospecha es que el agresor lo atacó tanto de frente como por la espalda durante el enfrentamiento.

Tras el homicidio, el atacante habría intentado incendiar la vivienda, presuntamente para borrar rastros del crimen o agravar los daños antes de escapar del lugar.

El fuego fue advertido por una vecina que, alertada por los ladridos del perro de Monteros, salió a su balcón y observó una columna de humo proveniente de la propiedad.

Reclamo de la comunidad LGTBQ+

“Vica” Monteros era fundador de Fuma Espuma, el primer equipo de fútbol gay de Córdoba, y participaba activamente en espacios de diversidad. Por ese motivo, integrantes de la comunidad LGTBQ+ reclamaron justicia y pidieron que el hecho sea investigado también como un posible crimen de odio.

A través de redes sociales, el equipo que él mismo había impulsado expresó: “Justicia por nuestrx amigx Vica. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad”.

mensaje de fuma espuma por el crimen del arquitecto

Mientras tanto, el Ministerio Público aguarda los resultados definitivos de la autopsia, aunque las primeras conclusiones apuntan a que la muerte se produjo por las heridas de arma blanca.

En paralelo, familiares de la víctima —su madre y su hermana— llegaron desde Tucumán para acompañar la investigación y recordaron a Monteros como “una persona solidaria y muy querida por quienes lo conocían”.