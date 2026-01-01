Viral en redes: ¿Adidas predice al campeón del Mundial 2026 en su presentación de las nuevas camisetas?

Una campaña de la marca alemana disparó interpretaciones entre hinchas de cara al Mundial 2026, aunque el verdadero motivo de los colores sería otro.

La secuencia de campeones mundiales desde 1994 representados con sus respectivas figuras, con su respectivo balón y sentados en una silla con el color predominante.

La presentación de una reciente campaña de Adidas vinculada al Mundial 2026 desató una ola de especulaciones en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas interpretaron ciertos guiños visuales como una posible “predicción” del próximo campeón del mundo, una teoría que rápidamente se volvió viral.

El foco de la polémica estuvo puesto en una secuencia de sillas que representan a los campeones mundiales patrocinados por la marca desde 1994, con figuras icónicas de cada consagración. La lista incluye a Cafú, de Brasil (1994), Zidane, de Francia (1998), Kaká, de Brasil (2002), Del Piero, de Italia (2006), Xavi, de España (2010), Kroos, de Alemania (2014), Pogba, de Francia (2018) y Messi, de Argentina (2022).

La atención se trasladó luego a una silla "vacía" que aparece al final del recorrido. Su tonalidad rojiza encendió la imaginación de los hinchas, que asociaron ese color a selecciones como Portugal o España, todas con camisetas tradicionales en rojo.

Adidas Messi silla roja Sin embargo, más allá del ruido en redes, Adidas no realizó ninguna declaración que respalde una predicción deportiva. Y hay una explicación concreta que baja a tierra la conspiración: los colores verde y rojo utilizados en la campaña no representarían a ninguna selección campeona, sino a México (verde) y Canadá (rojo), dos de los países anfitriones del Mundial 2026. El azul, asociado a Estados Unidos, aparece únicamente en el diseño del balón.