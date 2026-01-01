Viral en redes: ¿Adidas predice al campeón del Mundial 2026 en su presentación de las nuevas camisetas?
Una campaña de la marca alemana disparó interpretaciones entre hinchas de cara al Mundial 2026, aunque el verdadero motivo de los colores sería otro.
La presentación de una reciente campaña de Adidas vinculada al Mundial 2026 desató una ola de especulaciones en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas interpretaron ciertos guiños visuales como una posible “predicción” del próximo campeón del mundo, una teoría que rápidamente se volvió viral.
El foco de la polémica estuvo puesto en una secuencia de sillas que representan a los campeones mundiales patrocinados por la marca desde 1994, con figuras icónicas de cada consagración. La lista incluye a Cafú, de Brasil (1994), Zidane, de Francia (1998), Kaká, de Brasil (2002), Del Piero, de Italia (2006), Xavi, de España (2010), Kroos, de Alemania (2014), Pogba, de Francia (2018) y Messi, de Argentina (2022).
La atención se trasladó luego a una silla "vacía" que aparece al final del recorrido. Su tonalidad rojiza encendió la imaginación de los hinchas, que asociaron ese color a selecciones como Portugal o España, todas con camisetas tradicionales en rojo.
Sin embargo, más allá del ruido en redes, Adidas no realizó ninguna declaración que respalde una predicción deportiva. Y hay una explicación concreta que baja a tierra la conspiración: los colores verde y rojo utilizados en la campaña no representarían a ninguna selección campeona, sino a México (verde) y Canadá (rojo), dos de los países anfitriones del Mundial 2026. El azul, asociado a Estados Unidos, aparece únicamente en el diseño del balón.
La presentación de la Trionda que emula a la bandera de Portugal
Por ahora, todo queda en el terreno de la interpretación y el fanatismo de los usuarios de las redes sociales. El campeón del mundo se definirá en la cancha. El mundo virtual, mientras tanto, seguirá jugando su propio partido.