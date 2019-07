Vío Veces sacó pasaje para el Santo Patrono Santiago

El sanjuanino Vio Veces (Ever Peace) demostró una vez más sus excelentes condiciones y venció al local Seattle Bar, en dura lucha, en lo que fue la edición 2019 del tradicional Clásico “9 de Julio”. La jornada contó con un total de once contiendas y un buen marco de público. La previa de la gran fiesta del Santo Patrono Santiago (se disputa el 25 de este mes) sacó un aprobado sobresaliente y los aficionados lo disfrutaron a pleno.

El “9 de Julio” contaba con un total de siete anotados, pero en la previa se destacaban las presencias de Vio Veces y Que Vaivén (primero y segundo, respectivamente, del Clásico “Vendimia” de este en la provincia). La prueba se hizo con Monarca Dan en la vanguardia, siempre seguido de cerca por Coco’s Park. A todo esto Seattle Bar corría cómodo en cuarto lugar y Vio Veces cerraba la marcha apareado con Que Vaivén.

En la mitad de codo (el palo de los 700 metros) Seattle Bar ya ocupaba el segundo lugar y Lucas Caronni comenzaba a “mover” a Vío Veces dispuesto a ir a buscar la carrera. Cuando pisaron la recta Seattle Bar tomó el comando por dentro y Vio Veces apareció abierto dispuesto a pasar de largo. Pero en ese momento comenzó la lucha. Seattle Bar “guapeó” alta faltando 20 metros, pero justamente en los tramos finales fue donde Vio Veces pudo doblegarlo. Con la bandera verde en alto se dictaminó ventaja mínima en favor del sanjuanino. Excelente faena de Lucas Caronni en los cueros del ganador, quien terminó empleando el muy buen registró de 1’ 50” 2/5 para 1800 metros.

Muy bueno también lo de Seattle Bar, quien corría la primer prueba jerárquica de su campaña y quedó muy cerca de convertirse en ganador clásico.

Ambos ejemplares realizaron una gran performance y se ganaron una gatera para la gran fiesta del 25 de Julio. Ese día el Hipódromo de Mendoza promete volver a vestirse de gala para recibir a más de 50.000 espectadores, tal como ocurre año a año.

WELLS DUBAI EN EL CLÁSICO CORTO

El clásico corto de la reunión tuvo como ganador a Wells Dubai (E Dubai). El de la caballeriza Don Pepe vino segundo detrás de la puntera Euclidiana para dominar antes de ingresar en la recta y luego “aguantar” las atropelladas de Wonderful Seat y Punta Arenas.

El ganador fue conducido por Ángel Miranda y produjo una nueva alegría para toda la barra del “Don Pepe” y su cuida Fabián González. Hoy justamente redondearon doblete, ya que en la primera del día habían ganado una cuadrera con el tres años Optimist Boy (Asiatic Boy).

Wells Dubai venció a Wonderful Seat en el clásico de 1100 metros

AIJUNA EN LA CUADRERA BRAVA

El alazán Aijuna se quedó con la corta mejor rentada de la jornada luego de doblegar con autoridad a Don Cacho y Don Ramón. Aijuna largó con la plata en la mano y se vino directo hasta el disco. El vencedor empleó el buen tiempo de 16” 4/5 para 300 metros y promete seguir por la senda ganadora.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la figura de la jornada fue el jockey aprendiz Gerardo Tempesti, quien obtuvo un brillante triplete de victorias. Arrancó con Seeking Candy (se merecía la victoria la zaina), siguió con Telepeaje (una máquina de correr) y coronó con Malaikan, en lo que fue una gran faena. Premio al esfuerzo para un jinete que cada vez trabaja más.

QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el jueves 25 de Julio. Las anotaciones para dicha reunión se reciben el próximo lunes 15 de Julio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “PUERTO INCA” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OPTIMIST BOY 58 R. Zapata

2° CHE PAREJERA 58 S. Fernández 2 cpos

U° PURO CARISMA 59 R. Carrizo 5 cpos

No corrieron: (2) ANSINNA, (5) ZIPORAKAR. Dividendo del Ganador: $ 1,60. Tiempo: 34” 1/5. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “SEMBRA SHOT” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ASIATIC JULIUS 58 S. Zárate

2° AMIGO TALENTOSO (*) 58 S. Fernández 2 cpos

3° PEPE PEREJIL 58 S. Quinteros ½ cpo

4° EL SANJUANINO 58 E. Sosa 1 ½ cpos

U° LUCKY SMART 58 J. Ortíz 1 cpo

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 5,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,95. Tiempo: 22” 4/5. Cuidador: R. Vazquez. Stud: Emilio y Juanita.

3 ra carrera

Premio: “GORILA” – (Extraoficial) – 275 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MANSO AMIGO 58 A. Miranda

2° DON JERÓNIMO 58 R. Becerra 2 cpos

U° DON CHANO 58 S. Fernández 4 cpos

No corrieron: (1) DON CHICHO. Dividendo del Ganador: $ 1,15. Tiempo: 15” 2/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos.

4 ta carrera

Clásico: “CASA DE TUCUMÁN” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WELLS DUBAI 57 A. Miranda

2° WONDERFUL SEAT 52 J. Gómez ½ cpo

3° PUNTA ARENAS 58 G. Tempesti ½ cbza

4° ANEES 58 D. Gómez 3 cpos

5° RAISE IT UP 66 J. Videla Q. 6 ½ cpos

6° KAHAYLA 55 R. Zapata 2 ½ cpos

U° EUCLIDIANA 54 S. Quinteros 7 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 7,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,05. Dividendo de la Trifecta: $ 47,50. Tiempo: 1’ 6” 2/5. Por: E Dubai y Willy Wells, de 6 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “NAZCA” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WEST KILLER 58 L. Escudero

2° TALENTO PROPIO 61 L. Escudero 2 ½ cpos

3° ARABEE 58 R. Becerra ½ cbza

Dividendo de la Combinada: $ 18,70. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “OTRO TAHO” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ENAMORADO 58 M. Bascuñán

2° NOGALITO 58 S. Quinteros hocico

3° CRUZADO 58 A. Miranda 1 cpo

4° LUCIE 61 L. Escudero hocico

U° CRIMINAL 59 M. Junco 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,70. Dividendo de la Combinada: $ 23,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 48,10. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: D. Valenzuela. Stud: Amigos Somos Todos.

7 ma carrera - Premio: “CONGRESO DE TUCUMÁN” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEEKING CANDY 53 G. Tempesti

2° BRUJITA LIZARDI 54 J. Gómez 2 cpos

3° SUMMER DAYS 56 D. Gómez 4 cpos

4° BONIFATIA 53 E. Gaete pczo

5° SPRING EVER 56 A. Miranda 6 cpos

6° CARA ISA 52 F. Campos 7 cpos

7° BOMBA PAINT 55 D. Ledesma 2 ½ cpos

8° SUNNY EQUALITY 56 S. Quinteros 2 cpos

U° TABATINGA 56 S. Fernández 5 cpos

No corrieron: (1) CANCHERÍSIMA ES, (7) LUNA CHUPICA, (11) MAMÁ INCA. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 9,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 8. Dividendo de la Trifecta: $ 226. Dividendo de la Apuesta Triple: acertada con 338 vales, valor del pase $ 22,12. Tiempo: 1’ 14” 2/5. Por: Sidney’s Candy y Nice Canter, de 3 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: El Principiante. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “TOMÁS GODOY CRUZ” – (Cat. Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TELEPEAJE 57 G. Tempesti

2° ANIMAL INSTINCT 58 S. Quinteros 12 cpos

3° SEÑOR ENAMORADO 57 R. Zapata ½ cbza

4° STAY VESTIDO 58 L. Flecha 1 cpo

5° CATCHER THE WAY 56 A. Miranda 56 A. Miranda 1 ½ cpos

6° MESSI CAP 53 W. Escudero 4 ½ cpos

7° PENUCHO 57 S. Fernández 3 cpos

U° BEATOUS 54 J. Videla Q. 2 ½ cpos

No corrieron: (9) BARÓN STAR. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 45,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 56,50. Dividendo de la Trifecta: $ 265,10. Dividendo de la Apuesta Triple: acertada con 11 vales, valor del pase $ 679,65. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Sixties Icon y Telesilla, de 4 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: El Principiante. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Premio: “JUAN A. MAZZA” – (Categoría Interior) – 1300 m

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MALAIKAN 53 G. Tempesti

2° BARBERINO 56 D. Gómez ¾ cpo

3° MASTER GENIUS 52 F. Campos 5 ½ cpos

4° TOMI TREASURE 56 A. Miranda 9 ½ cpos

5° HALO MARS 56 S. Quintreros 7 cpos

U° TUFILARO 54 J. Gómez 2 ½ cpos

No corrieron: (1) CATCH MY STAR, (2) BONITO TIEMPO, (4) BRAGAÑÓN. Dividendo del Ganador: $ 3,85. Dividendo de la Combinada: $ 5,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,40. Apuesta Triple: acertada con 3 vales, pagando $ $ 1.993,65. Placé de la Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ $ 1.495,24. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 3 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cacho Arata. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Clásico: “INVIERNO” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AIJUNA 61 L. Escudero

2° DON CACHO 58 S. Fernández 2 cpos

U° DON RAMÓN 58 N. Aguirre 3 cpos

No corrieron: (3) ÚLTIMO CUADRERO. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Tiempo: 16” 4/5. Cuidador: G. Martínez. Stud: El Taller. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

11 ma carrera

Clásico: “9 DE JULIO” – (Categoría Interior) – 1800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VIO VECES 61 L. Caronni

2º SEATTLE BAR 58.5 S. Fernández v/mínima

3º QUE VAIVÉN 61 D. Ledesma 1 ½ cpos

4º MONARCA DAN 61 D. Gómez 8 ½ cpos

5º DORAL SEATTLE 61 G. Tempesti 3 cpos

6º DANCE JUMP 61 W. Escudero 13 cpos

Uº COCO’S PARK 61 A. Miranda 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 7,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,10. Dividendo de la Trifecta: $ 11,85. Tiempo: 1’ 50” 2/5. Por: Ever Peace y Quemera y Media, de 5 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Del Valle (San Juan). Candidato de El Relator / Noticias de Turf.