Video: ¡Golazo agónico del arquero de Benfica para el 4-2 ante Real Madrid que le dio el pase a playoffs!

Benfica protagonizó una noche histórica en el Estadio da Luz al vencer por 4-2 a Real Madrid y meterse en los playoffs de la Champions League, con un gol agónico del arquero Anatoli Trubin que desató la locura en Portugal.

El partido fue un verdadero show. El equipo portugués se puso en ventaja con un doblete de Andreas Schjelderup y un penal de Vangelis Pavlidis, mientras que Kylian Mbappé sostuvo al Merengue con dos goles que mantuvieron el suspenso hasta el final.

El gol imposible de Trubin que clasificó a Benfica y dejó sin reacción al Real Madrid Con el marcador 3-2 y el reloj consumiéndose, Benfica fue con todo en busca del tanto de la tranquilidad. Una falta de Jude Bellingham cerca del círculo central le dio la última chance al local, que mandó a todos al área rival, incluido su arquero.

El centro cayó en el punto del penal y Trubin metió un frentazo impecable de pique al suelo que dejó sin respuesta a Courtois y convirtió el 4-2 definitivo. Golazo impensado, corrida desenfrenada y festejo eterno en una noche que quedará en la historia del club.