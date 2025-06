Un campeón del mundo con Boca se quebró en TV tras ver la presentación de Russo: el emotivo momento

En ese sentido, remarcó: "Cuando a vos te eligen para poder dirigir a Boca, no hay manera de decirle que no. Es Boca. Y cuando Miguel te resume 'Boca es distinto', si no lo aprovechan los jugadores... Él está adaptado a las nuevas tecnologías, a la nueva sociedad... Podría quedarse en su casa, pero elige esto. A mí me emocionan esas cosas".