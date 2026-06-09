Tras meses de esfuerzo, los equipos mendocinos arrancaron el Argentino Juvenil de hockey sobre patines

La lluvia no dio tregua en toda la jornada. El cielo gris acompañó desde temprano el inicio del Campeonato Argentino Juvenil Femenino de hockey sobre patines que se disputa en Gualeguaychú, Entre Ríos. Pero ni el clima ni los más de mil kilómetros recorridos pudieron frenar la ilusión de los equipos mendocinos , que comenzaron el certamen con actuaciones que invitan a soñar.

Porque detrás de cada partido hay mucho más que un resultado.

Hay familias enteras que viajaron para acompañar. Hay rifas vendidas durante meses, ferias de platos organizadas los fines de semana y horas de trabajo silencioso para reunir los fondos necesarios y cruzar el país. Todo ese esfuerzo empezó a transformarse en hockey dentro de la pista.

El primero en salir a escena fue IMPSA, uno de los grandes candidatos al título. Y el conjunto metalero no dejó dudas. Con autoridad, goleó 7 a 0 a Argentinos Juniors y dejó una clara señal para el resto de los participantes: llegó a Gualeguaychú para pelear por la corona.

Más tarde fue el turno de Leonardo Murialdo, otro de los equipos que siempre aparece entre los protagonistas de los torneos nacionales. Las Canarias resolvieron rápidamente su compromiso y vencieron 6 a 0 a Municipalidad de Ensenada, un equipo debutante que está dando sus primeros pasos en la categoría.

El encuentro más exigente para los mendocinos tuvo como protagonista a Maipú Giol. Las maipucinas se enfrentaron a CPC de San Juan, uno de los candidatos históricos de la disciplina. En un partido de alto nivel, las mendocinas estuvieron muy cerca de quedarse con una victoria de enorme valor, pero las sanjuaninas lograron empatar 2 a 2 cuando restaban apenas dos minutos para el final.

El cierre de la jornada quedó en manos de Godoy Cruz, que tuvo que medirse con uno de los anfitriones del torneo. Las chicas del Tomba respondieron con personalidad y derrotaron a Central Entrerriano 7 a 1 para comenzar el campeonato con una victoria que las deja bien posicionadas de cara a la clasificación.

Un martes de grandes desafíos para los Mendocinos

La segunda jornada tendrá una agenda intensa para los equipos mendocinos.

Godoy Cruz será el primero en salir a la pista cuando enfrente a Comunicaciones en busca de un triunfo que lo acerque a la siguiente ronda.

Luego llegará uno de los partidos más atractivos del día para IMPSA, que deberá medirse con Valenciano en un duelo que puede marcar el futuro del grupo.

Murialdo tendrá una exigente prueba frente a Bancaria, mientras que Maipú Giol buscará dar otro paso importante ante Paraná Rowing para intentar asegurar su lugar en la próxima instancia.

La competencia recién comienza, pero Mendoza volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes potencias del hockey sobre patines argentino.

Y mientras las jugadoras luchan por cada pelota dentro de la cancha, en las tribunas se siguen viendo los verdaderos motores de estos viajes: padres, madres, hermanos y amigos que transformaron meses de esfuerzo en la posibilidad de vivir una nueva aventura nacional.