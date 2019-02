Tras la derrota, Delpo anunció que no jugará en Acapulco

Finalmente, tras sufrir molestias en la rodilla derecha, la Torre de Tandil confirmó que no jugará el ATP 500 de Acapulco la semana entrante. Juan Martín del Potro, quien cayó este viernes en los cuartos de final de Delray Beach ante el estadounidense MacKenzie McDonald, se bajó del torneo en suelo mexicano y, en efecto, no defenderá el título que ganó la temporada pasada.

"A Acapulco no voy a ir. Dependía mucho de cómo iba a estar acá (Delray Beach). Y a medida que iba avanzando, menos chances tenía de ir a México. Es un poco lógico, tengo que tener precaución y escuchar los mensajes que me manda mi cuerpo. Me da mucha pena no poder ir a Acapulco, pero mucha más pena me da el nivel que tengo. Lo quiero recuperar cuanto antes", expresó Delpo luego de ser derrotado por Mcdonald en tres sets (6-4, 3-6, 7-6).

El torneo azteca es uno de los preferidos por Del Potro. Allí se coronó en el 2018 antes de alzarse, poco después, con su primer título de Masters 1000 en el desierto de Indian Wells (en donde volvería a competir).

Aunque el tenista argentino no estará, en México sí dirán presente el español Rafael Nadal, el alemán Alexander Zverev y el también argento Diego Schwartzman en uno de los mejores elencos en la historia reciente del campeonato.