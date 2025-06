Tras caer ante el Bayern, un referente de Boca se ausentó de las prácticas y otro se reincorporó

Edinson Cavani Boca 1324787.jpg Edinson Cavani se reincorporó a los entrenamientos de Boca. Fotobaires

Pero no son todas buenas noticias, ya que así como el Matador vuelve a sumarse a la par de sus compañeros, hubo una importante ausencia en la práctica: Marcos Rojo. Si bien no se sabe con certeza por qué no se entrenó con el resto del plantel, estaría descartado que se trate de una cuestión física, ya que estuvo anoche en el Hard Rock Stadium en el banco de suplentes a disposición para jugar, pero no sumó minutos.