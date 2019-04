Toranzo: "Es lindo que te insulten"

El volante de Huracán Patricio Toranzo sostuvo esta noche que "es lindo" que lo "insulten", porque eso significa que no pasó "desapercibido", luego de ser denostado por los hinchas de San Lorenzo durante el cotejo que terminó empatado sin goles por la ida de la Copa de la Superliga.

"Hicimos un gran partido porque tuvimos pasajes de fútbol. Quería que se pongan nerviosos y aprovechar un contraataque, que lo tuvimos, pero no pudimos definir. De cualquier manera es un gran resultado pero la llave está abierta, así que no hay que confiarse", le explicó Toranzo a Télam.

"Y además terminamos jugando con 10 hombres porque Lucas Merolla estaba haciendo un partido bárbaro y no era para que lo expulsaran. Se resbaló y le pegó a Román Martínez", puntualizó.

El "Pato", remarcó que Huracán quiere "lograr la clasificación y hacer historia. Había que disfrutar el clásico y lo jugamos con personalidad, así que cuando los hinchas de San Lorenzo me insultaron me gustó, porque significa que no paso desapercibido", argumentó.

"SIRVE EL EMPATE"#FOXGol | Patricio Toranzo, después del 0-0 entre Huracán y San Lorenzo en la #CopaSuperligaxFOX.



¡Descarga la APP! https://t.co/sdwkOFsaQe pic.twitter.com/FnnpDy0QtC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 14, 2019

"Y sobre los cambios que se hicieron respecto del partido con Cruzeiro (0-4), acá todos estamos disponibles para cuando el 'Turco' (Antonio) Mohamed nos necesite, y más cuando hay doble competencia. Hoy nos tocó a nosotros e hicimos un buen partido en una cancha donde hace mucho no se gana. También hubo un cambio de actitud en comparación con ese encuentro en Brasil", enfatizó.

"Este grupo no es merecedor de tantas derrotas, por eso ahora tenemos que pensar en la revancha del viernes y después vamos a ver si podemos ganar los dos partidos de la Libertadores, pero primero es fundamental pasar de ronda en esta Copa de la Superliga", concluyó el ex River Plate y Atlético de Rafaela.