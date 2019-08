Orly Terranova no detiene su marcha y se afirma en la cima de la Baja Hungría tras disputarse los tramos del sábado. El mendocino contó sus sensaciones y resaltó la complejidad de los especiales.

"Los resultados muestran que tuvimos una gran etapa. Pero también que era difícil, porque alcanzamos a Vladimir (Vasilyev) en el Km. 120, cuando tuvo un desperfecto. Fue fácil adelantarlo, se hizo a un lado, y luego abrimos el camino", explicó Orly. Y continuó: "En general, fue un día difícil, enfrentamos muchos desafíos".

"No fue fácil completar los segundos 208 km, me cansé mucho. Pasar cinco horas con este calor es muy agotador. Me gusta el escenario en sí. Es muy difícil y no hay lugar para ninguna distracción", cerró.

Mañana, con dos especiales, finalizará la competencia y Terranova tiene entre sus manos la chance de quedar como líder de la Copa Mundial de Cross Country Baja.