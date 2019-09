Talleres despidió a Pablo Guiñazú con un partido homenaje

Pablo Guiñazú tuvo este sábado su gran noche despedida del fútbol profesional con una gran fiesta en el estadio Mario Kempes de Córdoba, ante 40 mil personas y organizada por Talleres.

El Cholo recibió una gran ovación en su encuentro homenaje, que como se realizó durante la fecha FIFA y no hubo jornada de Superliga, esto permitió que varios invitados dijeran presente.

La arenga de Guiñazú en los minutos previos del partido #CholoEterno https://t.co/nD7pHMWJAs pic.twitter.com/4d7gRbuD5J — Telefe Córdoba (@telefecordoba) September 7, 2019

"Me voy muy tranquilo porque dejé todo. Ustedes me enseñaron que cada entrenamiento se debe afrontar como una final de Libertadores. Y me hicieron mejor persona", enfatizó Guiñazú cuando le tocó hablar luego de un partido que reunió a muchos de sus excompañeros.

Goooooool! A los 4 minutos del primer tiempo el Cholo Guiñazú abrió el marcador para “Los amigos del Cholo” #CholoEterno https://t.co/bBfANnO50G pic.twitter.com/bxYkv5uxPe — Telefe Córdoba (@telefecordoba) September 7, 2019

El cordobés de 41 años decidió ponerle fin a una extensa carrera que comenzó en Newell's en 1996 y terminó este año en la T. En todo este tiempo, el Cholo pasó además por el Perugia italiano, Independiente, el Saturn de Rusia, Libertad de Paraguay, Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama.

Ocho títulos locales y cuatro internacionales coronaron la carrera de este argentino idolatrado también en el conjunto de Porto Alegre, donde tuvo su etapa más exitosa y extensa. Y uno de sus grandes orgullos fue vestir la camiseta de la Selección argentina en 16 oportunidades.

Más de 50 futbolistas participaron de esta fiesta, entre ellos Gabriel y Diego Milito, Fabián Cubero, Leonardo Ponzio, Federico Insúa, Juan Pablo Sorin, Nicolás Burdisso, Juan Pablo Vojvoda, Mario Cuenca, Julio Buffarini, entre otros, junto a los uruguayos Diego Forlán y Álvaro Recoba, el brasileño Paulo Silas, el paraguayo Roberto Acuña, y con José Pekerman y Frank Kudelka como los entrenadores de los dos equipos.

Además, sus hijos Lucas y Matías se dieron el lujo de jugar en el estadio Kempes junto a su papá en una noche que terminó con lágrimas y un espectáculo de luces y fuegos artificiales.