¡Sorpresa! Djokovic cayó ante el 204° del mundo y quedó eliminado en las semis del Masters 1000 de Shanghái

Valentín Vacherot, número 204 de la ATP, dio la gran sorpresa y venció a Novak Djokovic en dos sets para meterse en la gran final del certamen chino.

Novak Djokovic quedó eliminado del Masters de Shanghái al caer ante el 204° del mundo.

El monegasco Valentin Vacherot dio el golpe de la semana y eliminó a la leyenda serbia Novak Djokovic (4°) para meterse en la final del Masters 1000 de Shanghái y quedar a solo un triunfo de consumar una de las mayores sorpresas en la historia del tenis.

Vacherot, quien ocupa el puesto número 204 del ranking ATP, jugó en un nivel altísimo y se impuso por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 42 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SH_RolexMasters/status/1976959686743105584&partner=&hide_thread=false VAL DEFEATS NOLE FOR A 1ST ATP TOUR FINAL



Vacherot defeats Djokovic 6-4 6-3 to become the lowest-ranked Masters finalist ever! His dream run in Shanghai goes on!@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/w3olsLr71C — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 11, 2025 Vacherot dio el gran golpe y eliminó a Djokovic Luego del encuentro ambos jugadores protagonizaron un emotivo cruce de palabras en la red, ya que Djokovic le dijo a su oponente que se merecía este momento y que jugó “increíble”, a lo que Vacherot le confesó que fue un placer jugar al menos una vez contra él y le pidió que no se retire.

El recorrido de Vacherot en este Masters 1000 de Shanghái parece realmente el guión de una película, ya que ni siquiera tenía asegurado un lugar en la qualy, instancia que finalmente pudo disputar gracias a varias bajas. Allí derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, Vacherot fue de sorpresa en sorpresa, al disputar en la semifinal ante Djokovic luego de vencer al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14°), al checo Tomas Machac (20°), al neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y al danés Holger Rune (10°).