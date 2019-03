Solari le pegó a varios de sus jugadores

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, ha reiterado este sábado que el equipo merengue "ha dado gloria" a su afición con cuatro títulos de 'Champions League' en las últimas cinco temporadas, pese a que este 2019 no podrá volver a conquistarlo tras su reciente eliminación ante el Ajax.

"La autocrítica es un proceso. Lo fácil es encontrar la culpa en los momentos malos, lo difícil es encontrar los defectos en los momentos buenos", dijo en rueda de prensa. "Yo creo que no es incompatible el dolor o la tristeza con el reconocimiento, del orgullo y del honor de este equipo", añadió Solari, días después de encajar ante los neerlandeses una dura derrota (1-4) y ser eliminado de la Liga de Campeones.

"Éste es un equipo que fue eliminado de la Copa de Europa después de mil y no sé cuántos días, que es algo que difícilmente volvamos a ver en el mundo. Es un equipo que ha dado gloria, es un periodo glorioso de la institución", insistió el técnico argentino, rotundo a la hora de dar la receta para ganar este domingo al Real Valladolid en la jornada 27 de LaLiga Santander. "Con profesionalismo, evidentemente", afirmó.

"En la adversidad es donde se ve el carácter; no es una frase hecha, es una realidad. Ahí se ve quién está y quién no, quién da la cara y quién se rebela contra la situación. Va a ser un partido muy duro, como lo son todos los de Primera División", comentó antes de ser preguntado por la actitud de Isco Alarcón y otros jugadores díscolos de su plantilla.

"La mayoría han estado a la altura de este escudo. Y a quienes no han estado, se lo he transmitido personalmente", señaló, para luego evitar especulaciones sobre su futuro como entrenador del primer equipo. "No son valoraciones que deba hacer yo. Mi obligación es ir a Valladolid y hacer lo mejor que sepamos cada uno. Tenemos una obligación profesional y debemos acabar lo más arriba posible", manifestó.

Volviendo a sus rencillas nunca confirmadas con Isco, respondió que "las cuestiones disciplinarias se manejan de manera interna" en el club merengue. Pero igualmente dejó un pequeño recado: "Para jugar, hay que ponerse primero en forma física y luego agarrar la forma competitiva".

Además, se congratuló de que Sergio Ramos acompañe al resto de la plantilla en tierras pucelanas a pesar de estar sancionado. "Va a viajar y me parece muy bien que viaje en este momento, a apoyar al club, a apoyar a los jugadores y a ejercer como capitán", analizó Solari.

"Todos estamos de paso, eso lo sabemos; y, en un puesto como éste, más aún. La concentración va a estar en el siguiente partido y en el trabajo del día a día. El compromiso es máximo siempre, es un honor servir a este escudo todo el tiempo", concluyó sobre su delicada situación.