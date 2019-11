"Si me ofrecen la renovación diría que sí y arreglaría todo en cinco minutos"

El entrenador de Boca Juniors habló sobre su continuidad en el club de la Ribera luego de la derrota de anoche en cancha de Lanús y aseguró que la misma depende "de los dirigentes", agregando que si estos le ofrecen la renovación "diría que sí y arreglaría todo en cinco minutos".

"Con el secretario técnico Burdisso trabajo muy cómodo y con el presidente Angelici anoche también lo hice, por lo que esperaremos para hacer un balance hasta fin de año, pero si me ofrecen la renovación diría que sí, porque no tengo dudas de que arreglaría todo en cinco minutos", enfatizó Alfaro en una ronda de prensa en los pasillos del estadio Granate.

Y sobre la caída por 2 a 1 frente a Lanús sostuvo que "fue una derrota en la que pesaron errores propios. Porque creo que más allá de empezar perdiendo el primer tiempo, después merecimos empatar".

"SI ME OFRECEN LA RENOVACIÓN, DIRÍA QUE SI"#JuegoSagradoFOX | Gustavo Alfaro habló sobre su futuro y si continuaría como entrenador Xeneize si le ofrecen un nuevo contrato y fue contundente con su respuesta. pic.twitter.com/pWV60Yf4lB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 1, 2019

"Y cuando Lanús nos marcó el segundo en el comienzo del complemento tratamos de empujar a nuestro rival para volver a igualar, pero no pudimos quebrarlo", describió.

"Pero lo que más lamento es la derrota, porque queríamos seguir prendidos ahí arriba (quedó cuarto por diferencia de gol con los mismos puntos que River, detrás del líder Argentinos Juniors y justamente Lanús) y creo que perdimos por desconcentraciones nuestras", apuntó.

Luego llegó la referencia inevitabla a la eliminación sufrida en semifinales de Libertadores a manos de River Plate pese a la victoria de la semana pasada en la Bombonera por 1 a 0.

"El partido con River es un clásico y nosotros jugamos con la postura que hacía falta, pero en ese encuentro no cometimos errores y con Lanús sí nos equivocamos. Entre un partido y otro la actitud fue la misma, pero la concentración no, y por eso ahora perdimos", describió.

"Pero hasta este momento tengo que hacer una evaluación positiva de lo que se trabajó en este año, y cuando se habló el otro día de que quería recuperar mi vida, yo digo que respondí así porque la continuidad no depende de mí sino de una evaluación general, porque insisto en que por ahí yo quiero seguir pero no me ofrecen hacerlo", concluyó.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 18 en Casa Amarilla; el sábado volverá a hacerlo a las 9.30 y luego quedará concentrado para el cotejo del domingo a las 11 con Arsenal en la Bombonera, para el que se prevén varios cambios por el poco tiempo de descanso entre el partido de anoche y el próximo.