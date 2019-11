Alfaro y su futuro: "De nada sirve que yo quiera seguir si no te ofrecen el trabajo"

Pasó más de una semana de la eliminación de Boca de la Copa Libertadores. No obstante, la herida aún sigue abierta. Este jueves, el Xeneize jugó por primera vez y, antes del arranque del partido ante Lanús, habló Gustavo Alfaro.

Al entrenador de Boca le preguntaron por su llamativa frase -"recuperar mi vida-" y respondió: "Me hicieron una pregunta que no puedo contestar". "Yo no decido si tengo que continuar o no. Hay cosas que dije que no se tomaron tan literal que habla de una continuidad mía en Boca".

Y agregó: "Es una respuesta que yo no puedo dar. Tengo que evaluar mi trabajo y punto. De nada sirve si quiero seguir o no si no te ofrecen el trabajo". "Hay un montón de cosas que se hablaron en la conferencia y no se analizaron literalmente", cerró.