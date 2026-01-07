Rally Dakar: Lategan impone condiciones en la Etapa Maratón y toma el mando

El Rally Dakar 2026 vivió una jornada determinante con la actuación sobresaliente de Henk Lategan . El piloto sudafricano dejó atrás un inicio irregular y se quedó con la Etapa Maratón de 417 kilómetros, disputada en el exigente terreno de Al-Ula, para pasar a comandar la clasificación general.

Desde el comienzo de la cuarta etapa, Lategan mostró un ritmo creciente. Si bien largó por detrás de Sébastien Loeb, rápidamente fue descontando diferencias y alcanzó la punta en los primeros controles intermedios. A partir de ese momento, construyó una actuación sin fisuras.

El avance fue tan contundente que llegó a superar a 11 competidores en pista y amplió su ventaja kilómetro a kilómetro. Al cierre de la jornada, su diferencia superó los siete minutos, la mayor registrada en lo que va del Dakar 2026 , una señal clara de su autoridad en la categoría Ultimate.

Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, intentó sostener el ritmo del líder, pero no logró reducir la brecha y finalizó segundo con su Dacia. Detrás suyo se ubicaron Marek y Eryk Goczal, quienes completaron una sólida actuación con sus Toyota Hilux privados.

Sébastien Loeb cerró el día en la quinta posición, lejos del ritmo impuesto por Lategan , mientras que Michal Goczal, Toby Price y Saood Variawa mantuvieron a Toyota como protagonista central, con una fuerte presencia dentro de los diez mejores de la etapa.

El top 10 lo completaron Mathieu Serradori, con el mejor Century CR7, y Seth Quintero, en una jornada que dejó a siete vehículos Toyota entre los diez primeros, reflejo del claro repunte de la marca japonesa.

Ford pierde terreno y Guthrie sufre una jornada negra en el Rally Dakar

La contracara del avance de Toyota fue el retroceso de Ford, que volvió a ceder protagonismo. Mattias Ekström fue el mejor ubicado de la marca, en el undécimo lugar, con una pérdida superior a los 26 minutos respecto del ganador.

Carlos Sainz Sr finalizó duodécimo, muy cerca de Ekström, mientras que Nani Roma cerró el día en la 15ª posición. El más afectado fue Mitch Guthrie: el estadounidense, que venía de ganar su primera etapa en Ultimate, perdió 43 minutos y quedó relegado en la general.

Abandono del campeón y una general que cambia de manos

La etapa también estuvo marcada por la salida del vigente campeón, Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota), quien abandonó tras 234 kilómetros luego de sufrir múltiples pinchazos. El saudí ya arrastraba una penalización de 16 minutos por un waypoint omitido en la Etapa 1 y decidió poner fin a su participación.

“Las pérdidas de tiempo significativas adicionales de hoy me han llevado a poner fin al Rally Dakar de manera prematura”, explicó. “Mis lesiones de espalda habían sanado lo suficiente antes del Dakar, pero no por completo. Poner en riesgo este proceso de recuperación sin ninguna posibilidad de lograr un gran resultado no me pareció correcto. Por lo tanto, la recuperación total es ahora la máxima prioridad”.

Con estos resultados, Lategan pasó a liderar la general con 3m55s de ventaja sobre Al-Attiyah. Ekström y Sainz ocupan el tercer y cuarto puesto, mientras que Serradori se mantiene quinto. Roma, Loeb y Eryk Goczal completan los puestos de privilegio, en una clasificación que volvió a reordenarse por completo.

De acuerdo con el reglamento de la Etapa Maratón, las tripulaciones no recibirán asistencia externa durante la noche. Desde Al-Ula, el Dakar 2026 continuará este jueves con rumbo a Hail, en una quinta etapa que promete volver a poner a prueba la resistencia mecánica y humana.