Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 5 y horarios para seguirla en Argentina

La quinta especial del Dakar se corre este jueves entre Al Ula y Ha’il, en la segunda parte de la etapa maratón, con un trazado exigente.

El Rally Dakar 2026 entra en una instancia determinante con el final de la primera semana de competencia en Arabia Saudita. En medio de la exigencia acumulada, los pilotos afrontan este jueves 9 de enero el recorrido entre AlUla y Hail, correspondiente a la segunda parte de la etapa maratón y a la quinta especial.

La jornada mantiene características similares a la del día anterior, ya que los copilotos de los coches deberán navegar sin referencias previas de las motos. Se espera una etapa veloz, con numerosos cambios de dirección y sectores pedregosos que obligarán a extremar cuidados ante los habituales pinchazos.

Desde el campamento base en AlUla, el destino final será Hail. El trazado contempla 58 kilómetros de enlace y una especial cronometrada de 356 kilómetros, en un contexto donde la estrategia y la gestión mecánica serán tan importantes como la velocidad.

dakar etapa5 Este jueves se disputa la Etapa 5 del Rally Dakar 2026. El cierre de la primera semana del Dakar presenta uno de los escenarios más duros de la carrera. Los terrenos de piedras volcánicas representan un verdadero desafío para pilotos y vehículos, con largas horas de conducción y sin asistencia externa permitida, una condición propia de la etapa maratón. Cuidar la mecánica y evitar errores puede marcar un punto de inflexión antes del esperado descanso.

Horarios de la Etapa 5 del Rally Dakar 2026 La Etapa 5 (Maratón) comenzará con la salida de las motos desde AlUla a las 07:30 (hora local de Arabia Saudita). Más tarde será el turno de los coches, que largarán a las 09:55. Por la diferencia horaria, en Argentina la acción podrá seguirse durante la madrugada.