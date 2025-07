Quién es el argentino que se entrena con la Selección de básquet y fue elegido por la filial de un equipo de la NBA

La emoción de Chapero tras ser elegido por una filial NBA

En diálogo con el área de prensa de Obras, Chapero no ocultó su emoción por esta nueva etapa: “Ser elegido por un equipo de G-League me produce una inmensa alegría. Es estar a un paso de la NBA, una locura increíble. Aún no lo puedo creer, me emociona mucho”.