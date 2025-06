"¿Qué hizo Messi por Newell's?": la polémica frase de un ídolo del club por el nombre de la nueva tribuna

Newell’s Old Boys está por inaugurar una nueva tribuna en el Coloso Marcelo Bielsa , y el nombre elegido es el de Lionel Messi , campeón del mundo en Qatar y símbolo global del club rosarino. Sin embargo, el homenaje no cayó bien en todos los sectores.

El que salió al cruce fue Juan Manuel Llop , ídolo histórico de la Lepra, quien lanzó una frase fuerte: “¿Qué hizo Messi por Newell’s ?” El exjugador y entrenador, campeón con el club y referente en varias épocas, no ocultó su disconformidad en el programa Zapping Sport. “El mundo se alinea al marketing. ¿Qué vamos a discutir a Messi ? Es el mejor jugador del mundo. Pero… ¿qué hizo por Newell's ?”, insistió.

Juan Manuel Llop.jpg Juan Manuel Llop se manifestó en contra de que la nueva tribuna lleve el nombre de Lionel Messi. @Newells

Llop planteó que los homenajes deben estar ligados a hechos concretos y a la historia del club: “Me parece que hay gente que ha hecho muchísimo por Newell’s y que verdaderamente dejó una huella. No digo que me reconozcan a mí, pero hay gente muy importante. Yo no coincido con esas decisiones”.