Pupi Zanetti recordó su relación con Maradona y el dolor de quedar afuera del Mundial 2010: "Me dijo que..."

En una entrevista con TyC Sports, el Pupi habló sin filtro sobre José Pekerman, Diego Maradona y los entrenadores que lo dejaron afuera. “Yo sabía que no era del palo de él”, dijo sobre Pekerman, DT en Alemania 2006. “Muchos jugadores que él tuvo formaban parte de ese plantel. Me utilizó hasta meses antes del Mundial y pasé de titular a no ir”. La decisión todavía lo desconcierta.

Javier Zanetti reveló su charla con Maradona después de dejarlo afuera de Sudáfrica 2010

Zanetti reveló su charla con Maradona Zanetti reveló su charla con Maradona TyC Sports

La historia con Diego fue aún más dolorosa. En 2010, con Maradona como técnico, Zanetti también quedó marginado. “Diego me dijo que nos debíamos un café porque me quería explicar. No lo entendí y no lo entiendo hasta el día de hoy. Son cosas que tienen el fútbol, lo acepté y fui un hincha más. No me enojé, fue una desilusión. Lo podríamos haber hablado tiempo antes”, lamentó. Fue su última oportunidad de jugar una Copa del Mundo.