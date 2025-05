Premier Padel: de Tevez a Coloccini, las figuras del fútbol que no quisieron perdérselo

El padel es el deporte del momento y varias figuras de otras disciplinas no sólo se han puesto a practicarlo, sino también que se han hecho fanáticos y son capaces de seguir cada torneo que propone el circuito, en este caso, el Premier Padel P1 de Buenos Aires, organizado por la Asociación del Padel Argentino.

Tal es el caso de Carlos Tevez , exfutbolista de Boca y de la Selección argentina, y ex DT de Independiente de Avellaneda, que se hizo presente en la segunda jornada del torneo en el Parque Roca, junto a parte de su familia. Al ser consultado por su presencia allí, el Apache aseguro: "El pádel es un deporte hermoso, mi nueva pasión y estar en un torneo como este es sensacional. Juego seguido y junto con el golf son los deportes que practico luego de mi retiro".

Tevez Padel.jpg Carlos Tevez con su familia, disfrutando del Premier Padel. Instagram Carlos Tevez

Otro ex jugador que dijo presente y no se perdió ni un detalle fue el ex Huracán, PSG, Roma y Selección argentina, Javier Pastore. Fabricio Coloccini, histórico defensor del fútbol argentino y ayudante de campo del cuerpo técnico de Fernando Gago, también estuvo en Parque Roca, al igual que otro histórico del Real Madrid y la selección, Ezequiel Garay. El Rolfi Montenegro, Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde fueron otras de las presencias destacadas.