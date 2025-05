Por qué Javier Mascherano dijo "Messi nos tiene tan malacostumbrados" tras el 4-2 de Inter Miami a Montreal

Luego, habló sobre el gran partido que hizo la Pulga y no dudó en llenarlo de elogios por el nivel superlativo que muestra en cada encuentro: “El nivel de Leo, es un jugador que nos tiene tan mal acostumbrados que parece que todo lo que hace es muy sencillo y es muy fácil de hacer, inclusive ya a esta etapa de su carrera. La realidad es que yo siempre me trato de enfocar no solamente en lo que él hace, sino en las ganas de jugar, porque al final, uno ve cómo contagia, cómo compite, y es el reflejo en el que todos nos tenemos que ver. Es el jugador al que tenemos que seguir, porque él nos muestra el camino para poder competir de buena manera. Después, futbolísticamente, creo que ya no hay palabras”, mencionó.